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Философия Zero Waste: как оставлять после себя ноль отходов

Философия Zero Waste: как оставлять после себя ноль отходов

Климат-контроль
Наталия ТимуршинаИгорь Сумленный
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00:41:31
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Тема нового выпуска подкаста Климат-контроль "Философия Zero Waste: как оставлять после себя ноль отходов". Ведущие – климатический активист Игорь Сумленный и журналистка Наталья Тимуршина поговорили об основах сортировки мусора и про эко-инициативы в мире.

Слушайте подкаст "Климат-Контроль" на:

Apple Podcasts – https://cutt.ly/ZzuovDj;

Google Podcasts – https://cutt.ly/tzDkYSY;

SoundCloud – https://cutt.ly/UzuoRwE.

Что в выпуске:


3:30 – Главные принципы концепции "Ноль отходов".
6:30 – Об основах сортировки, станции переработки в украинских городах и эко-инициативы в мире.
17:40 – Тренд на безотходное производство и почему осознанное потребление – это модно.
21:00 – Практические советы от опытного спикера Игоря Сумленного.
24:00 – Эксперимент ведущей Натали Тимуршиной.
31:30 – Тест – игра "экосознание. Знаем ли мы как, правильно сортировать мусор?"

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