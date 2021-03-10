Наши дети могут быть счастливее нас. Откровенный разговор о сексуальном образовании

Ранние беременности, ЗППП у подростков и даже сексуальное насилие против детей, – это лишь несколько нежелательных вещей, которые можно предотвратить благодаря правильному и своевременному сексуальному образованию. Почему в украинских школах до сих пор нет сексобразования и каким оно должно быть? Как говорить с детьми о сексе и когда начинать это делать? Обо всем этом в новом эпизоде подкаста "Сегодня будет секс" говорят журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова.
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03:30 – Сексуальное образование – это не просто о сексе. Рассказываем, что еще включает это понятие
06:00 – Могут ли украинские учителя преподавать сексобразование? Обсуждаем главное из исследования UNFPA в Украине
09:00 – Насколько все плохо: интимная физиология основательно не описана даже в учебниках по биологии
10:30 – Почему секспросвет должен начинаться дома
14:00 – В каком возрасте нужно начинать говорить с ребенком об интимной
21:05 – Книги о сексобразовании для детей: как они могут помочь
25:15 – В каком возрасте дети начинают смотреть порно и когда начинать говорить о контрацепции
27:30 – Почему для подростка очень важно иметь личное пространство
30:00 – Доверительные отношения между родителями и детьми: почему это важно не только в вопросах секса
33:30 – Как родителям подготовиться к интимной беседе с ребенком
40:00 – Результаты исследования, от которого волосы встают дыбом: опрос показал, насколько стереотипные взгляды учителей
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Мультфильм "Кіко та рука"
Исследование об отношении родителей и учителей к сексособразованию (проведено аналитическим центром Cedos в партнерстве с исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и при поддержке Министерства образования и науки Украины)
Рекомендуемые книги для детей и подростков:
- Кристина де Витте, "Пособие по выживанию для девочек"
- Гжегож Касдепке, "Большая книга чувств"
- Юлия Смаль, "Я и он. О мальчишеском без секретов "
- изд. Кристалл Бук, "Первая книга об этом. Откровенно про твое тело "
- Юлия Ярмоленко, "Интимный ликбез с родителями и без"