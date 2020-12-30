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Сексуальность – это не привлекательность, а что же тогда? Разбираемся вместе
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Сексуальность – это не привлекательность, а что же тогда? Разбираемся вместе

Рубрика Сьогодні буде секс
Ведущий Игорь Рец
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Сексуальность – это не сексуальная привлекательность. На самом деле это понятие гораздо шире. Некоторые аспекты собственной сексуальности – врожденные (например, уровень потребности в контакте) а некоторые – приобретенные (как привычки и представления об удовлетворении). Почему важно осознавать свою сексуальность и как очистить ее от навязанных социумом и воспитанием стереотипов? Об этом Настя и Яра говорят во втором выпуске подкаста "Сегодня будет секс".

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Еще больше интересного – на сайте www.segodnya.ua

Инстаграм Насти: www.instagram.com/nastya.pt

Инстаграм Яри: www.instagram.com/not_just_sex

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