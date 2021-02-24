Сколько на самом деле бывает оргазмов и надо ли заниматься сексом "для здоровья". Развенчиваем популярные мифы

В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова обсуждают наиболее распространенные мифы о сексе и сексуальности и развенчивают их.

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03:00 – Действительно мужчины всегда хотят секса?

5:40 – Правда ли, что мужчины заложено природой иметь много партнеров?

08:00 – Телегония реальна? Правда ли, что организм женщины имеет следы бывших?

09:30 – Как количество партнеров влияет на состояние женских половых органов

10:00 – Что такое клитор и какие у него функции на самом деле

13:40 – Вагинальный и криторальний оргазм – какой настоящий

20:30 – Каждый ли секс должен заканчиваться оргазмом

23:20 – Размер имеет значение?

26:30 – По первому сексу с новым партнером можно определить подходите ли вы друг другу?

28:25 – Правда ли, что женщины любят когда секс длится долго

30:30 – Если мужчины долго не занимаются сексом, в них портится сперма?

32:00 – Правда ли, что женщинам сексом нужно заниматься "для здоровья"?

34:30 – Развенчиваем мифы, которые могут привести к нежелательной беременности: прерванный половой акт и секс во время менструации