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Все ли фантазии нужно воплощать и как PornHub может спасти отношения. Продолжаем разговор о порно

Все ли фантазии нужно воплощать и как PornHub может спасти отношения. Продолжаем разговор о порно

Сегодня будет секс
Анастасия БобковаЯрослава Плотникова
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Почему не стоит искать порно партнера и какая польза может быть от просмотра порнофильмов? Обо всем этом рассказываем во внеочередном эпизоде подкаста "Сегодня будет секс". Во второй части выпуска о порно журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова продолжают рассказывать о влиянии кино для взрослых на реальное сексуальную жизнь.

Переходите на инстаграм Яры, следите за Настей

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01:00 – Может ли порно помочь узнать что тебя интересует

05:40 – Как совместный просмотр порно может помочь отношениям и как выбрать видео, чтобы все не испортить

09:30 – Почему не надо искать порно, которое смотрит партнер

13:30 – Что не надо повторять из порно

16:30 – Что полезного может дать просмотр порно

20:00 – Как сюжеты из порно влияют на восприятие реальности (опыт Яри)

22:38 – Когда надо начинать беспокоиться из-за просмотра однотипных сюжетов

Осторожно порно! Почему не стоит увлекаться фильмами для взрослых
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Осторожно порно! Почему не стоит увлекаться фильмами для взрослых

Сегодня будет секс

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