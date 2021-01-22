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Что Сегодня: День Соборности, обострение на Донбассе, итоги локдауна
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Что Сегодня: День Соборности, обострение на Донбассе, итоги локдауна

Программа Что сегодня?
Ведущие Игорь Рец Анастасия Бобкова
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"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:

  • День Соборности. О чем говорили в поздравлениях Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль;
  • Ситуация на Донбассе: убийство военного на фронте и итоги ТКГ;
  • 23 января – день траура по погибшим в пожаре в Харькове. Что предпринято, чтобы трагедия не повторилась;
  • Конец "эры Локдауна". Возвращаемся в условия "адаптивного карантина" и подводим итоги с МОЗ;
  • Рынок недвижимости в кризис: с чем был связан спрос на жилье в 2020.

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