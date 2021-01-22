Что Сегодня: День Соборности, обострение на Донбассе, итоги локдауна

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:

День Соборности. О чем говорили в поздравлениях Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль;

Ситуация на Донбассе: убийство военного на фронте и итоги ТКГ;

23 января – день траура по погибшим в пожаре в Харькове. Что предпринято, чтобы трагедия не повторилась;

Конец "эры Локдауна". Возвращаемся в условия "адаптивного карантина" и подводим итоги с МОЗ;

Рынок недвижимости в кризис: с чем был связан спрос на жилье в 2020.

Подписывайтесь на Facebook Игоря и Instagram Насти

Слушайте нас на Soundcloud и Apple Podcasts