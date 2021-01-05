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Что сегодня: где сейчас Уляна Супрун, кто слил
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Что сегодня: где сейчас Уляна Супрун, кто слил "пленки Шеремета", что с локдауном в Украине

Рубрика Что сегодня?
Ведущий Игорь Рец
Дата публикации
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10 мин

В свежем подкасте "Что сегодня?" разбираемся, кто автор "пленок Шеремета", проверяем опубликованную информацию об отъезде Уляны Супрун в США, сравниваем украинский и британский локдаун.

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