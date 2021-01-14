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Что сегодня: успехи Украины в ЕСПЧ, санкции против депутатов,
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Что сегодня: успехи Украины в ЕСПЧ, санкции против депутатов, "ожившая" Припять

Программа Что сегодня?
Ведущие Игорь Рец Анастасия Бобкова
Дата публикации
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26 мин

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске ведущие Игорь Рец и Анастасия Бобкова подготовили для слушателей такие темы:

  • Решение ЕСПЧ по Крыму: что означает для Украины и какие последствия для РФ;
  • Продажа закрытых баз данных в Россию: разбираемся, чем занималась группировка во главе с бывшим копом;
  • Скандал с возможным вмешательством в выборы США: Кулеба рассказал о влиянии на отношения между Украиной и США;
  • Погода, которая резко стала зимней: важные лайфхаки для зимы.
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