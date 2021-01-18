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Что сегодня: возвращение к
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Что сегодня: возвращение к "оранжевому" карантину, крещенские купания, безлюдный Вашингтон

Программа Что сегодня?
Ведущие Игорь Рец Анастасия Бобкова
Дата публикации
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13 мин

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске ведущие Игорь Рец и Анастасия Бобкова подготовили для слушателей такие темы:

  • Минимум новых заражений COVID за три месяца! Разбираемся в нюансах рекорда;
  • "Оранжевый" карантин до конца марта. Как будут работать рестораны, больницы и спортзалы;
  • Пожар в Одесской гостинице. Вспоминаем, чем заканчивались похожие случаи;
  • Крещенские купания. Выбираем подходящие места и узнаем, как температура воды влияет на грехи;
  • Безлюдный Вашингтон. Фоторепортаж корреспондента "Сегодня" из сердца США.
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