Что сегодня: возвращение к "оранжевому" карантину, крещенские купания, безлюдный Вашингтон

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске ведущие Игорь Рец и Анастасия Бобкова подготовили для слушателей такие темы:

Минимум новых заражений COVID за три месяца! Разбираемся в нюансах рекорда;

"Оранжевый" карантин до конца марта. Как будут работать рестораны, больницы и спортзалы;

Пожар в Одесской гостинице. Вспоминаем, чем заканчивались похожие случаи;

Крещенские купания. Выбираем подходящие места и узнаем, как температура воды влияет на грехи;

Безлюдный Вашингтон. Фоторепортаж корреспондента "Сегодня" из сердца США.

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