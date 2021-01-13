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Что сегодня: Всеукраинский снегопад, колебания сроков локдауна, мистическое Запорожье
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Что сегодня: Всеукраинский снегопад, колебания сроков локдауна, мистическое Запорожье

Программа Что сегодня?
Ведущий Игорь Рец
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10 мин

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске ведущие Игорь Рец и Артур Борисенко подготовили для слушателей такие темы:

  • Украину засыпает снегом: где ждать похолодания до -21 градуса;
  • Годовщина обстрела под Волновахой. Почему в судах до сих пор не поставлена точка;
  • Неопределенность Минздрава: Что со сроками локдауна;
  • Мистическое Запорожье. Неизвестное существо держит в страхе целое село;
  • Слушаем "Щедрик" и разбираемся с гаданиями на Старый Новый год.
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