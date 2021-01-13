Что сегодня: Всеукраинский снегопад, колебания сроков локдауна, мистическое Запорожье

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске ведущие Игорь Рец и Артур Борисенко подготовили для слушателей такие темы:

Украину засыпает снегом: где ждать похолодания до -21 градуса;

Годовщина обстрела под Волновахой. Почему в судах до сих пор не поставлена точка;

Неопределенность Минздрава: Что со сроками локдауна;

Мистическое Запорожье. Неизвестное существо держит в страхе целое село;

Слушаем "Щедрик" и разбираемся с гаданиями на Старый Новый год.

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