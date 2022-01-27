В Днепре военный открыл стрельбу по людям – пятеро погибших (фото)

В Днепре 20-летний солдат-срочник взял автомат в оружейной комнате и расстрелял сослуживцев. Сообщается о пятерых убитых и пятерых раненых.
Об этом сообщает "Информатор" с места событий.
Инцидент произошел около 4 часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было около 22 солдат.
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Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, его до сих пор не нашли.
На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранено. Был введен план "Сирена". Солдат еще не пойман.
Стрельба в Киеве
- 25 января в 15:50 в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23а) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова.
- На место происшествия направили спецподразделение КОРД.
- Как пишут в СМИ, представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.
- После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль охранной фирмы, из него вышел работник, который, восприняв происходящее как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия.
- Пострадавших нет. Все участники инцидента уже задержаны.
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