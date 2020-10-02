"База ВМС в Северодонецке": Киселева поймали на абсурдной лжи про Украину

Российский пропагандист Дмитрий Киселев, известный своими откровенно лживыми заявлениями об Украине, снова "отличился"

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На этот раз именующий себя "журналистом" ведущий телеканала "Россия" рассказал о строительстве военно-морской базы в Луганской области, где, как известно каждому украинцу, нет выхода к морю.

"По программе "Иностранное военное финансирование" Украина получит 16 скоростных катеров Mark VI с полным комплектом вооружений на сумму 600 млн долларов. Часть этих катеров будут размещены на новой военно-морской базе "Восток" в Бердянске, что на Азовском море. Новые военно-морские базы также Украина создает в Мариуполе Донецкой области, Северодонецке Луганской области и в Очакове, что в Николаевской", – заявил Киселев в эфире программы "Вести недели".

Стоит отметить, что от Северодонецка до Мариуполя, одного из ближайших городов на Азовском море, около 300 км. Однако в Северодонецке есть река Северский Донец.

Сам город при населении в 102 тыс. человек является самым крупным из находящихся под контролем украинской власти в Луганской области, после после частичной оккупации которой стал ее административным центром.

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Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин жестко высмеял пропагандистов, которые постоянно переключают внимание россиян на Украину.

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