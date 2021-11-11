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Мог быть под наркотиками и сыном чиновника: все подробности жуткого ДТП в Харькове (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
11 ноября, 21:05
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На место аварии приехали следователи, а пострадавших забрала "скорая"
В Харькове снова произошло жуткое ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове снова произошло жуткое ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове 11 ноября произошло очередное жуткое ДТП. Водитель Toyota Land Cruiser сбил двух детей на пешеходном переходе. Как стало известно, нарушитель мог быть под действием наркотиков, а также сыном местного чиновника.

Подробнее о страшной аварии читайте далее в материале "Сегодня".

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Что произошло?

В Харькове произошло еще одно трагическое ДТП. На перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской элитная иномарка Toyota сбила людей, которые шли по пешеходному переходу. В ДТП пострадали 13-летние мальчик и девочка.

Как выяснил сайт "Сегодня", на место ДТП приехали следователи, пострадавших забрала "скорая".

"Пока нет ответа на вопрос о том, пьян или трезв был водитель джипа. Следственно-оперативная группа выясняет", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

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Водитель мог быть под наркотиками

Как стало известно, нарушитель мог быть под действием наркотиков. Сейчас его отправили на сдачу соответствующего теста.

Водитель ранее привлекался к ответственности по статье 309 за незаконное производство или хранение наркотиков, однако до суда дело не дошло.

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Нарушитель может быть сыном местного чиновника

Водитель Toyota Land Cruiser может быть сыном высокопоставленного местного чиновника. Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

Отмечается, что водитель нигде не работал, однако пользовался дорогим автомобилем. Кроме того, соседи мужчины рассказали, что подозреваемый часто странно вел себя.

Что известно о состоянии пострадавших?

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта уточнил Суспильному, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.

Что грозит нарушителю?

Сейчас полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Виновнику грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

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