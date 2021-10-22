До +16 и сухо: прогноз погоды во Львове на 22 октября

В пятницу, 22 октября, во Львове прогнозируют теплую погоду. Однако уже с 23 сентября в Украину вернется холод.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня во Львове температура будет колебаться от +14 до +16 градусов. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируют.
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Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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