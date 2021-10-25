Обстрелял родного дядю и его жену: под Тернополем спустя 24 года нашли убийцу

В сентябре 1997 года в селе Подгородное Тернопольской области мужчина расстрелял своего дядю и его супругу. Правоохранители разоблачили убийцу спустя 24 года.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Тернопольской области.
Детали трагедии
Как стало известно, покойный занимался бизнесом, а его племянник работал руководителем его фермы. Перед смертью бизнесмен уехал в Киев, чтобы оформить валютный кредит и открыть собственный завод. После этого мужчина хотел отлучить племянника от семейного бизнеса.
Далее по теме
В результате родственник покойного купил оружие и ночью пришел в дом своего дяди. Он выстрелил 12 раз в мужчину и его супругу, а затем инсценировал ограбление.
Убийцу нашли, но его не накажут
Полиция раскрыла дело в октябре 2021 года. Правоохранители установили, что к убийству причастен племянник погибшего, который жил в Тернополе. Однако мужчину не накажут, так как подозреваемый уже умер.
Ранее мы писали:
- В Киеве в ресторане на Крещатике мужчина открыл стрельбу из травматического оружия.
- Под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей. С места события есть видео.
- Под Днепром устроили стрельбу в BMW, два человека ранены