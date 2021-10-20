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Во Львове прекращают подачу отопления в жилые дома – причина

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
20 октября, 14:53
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В больницах, поликлиниках и детсадах пока будет тепло
Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове с 20 октября приостановили подачу отопления в жилые дома. Это связано с потеплением на улице.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Причина приостановления теплоснабжения во Львове

Во Львове с 20 октября приостанавливают поставки отопления в жилые дома в связи с потеплением.

Стоит отметить, что в больницах, поликлиниках и детсадах подачу тепла не будут останавливать.

Когда вернут тепло?

Восстановят теплоснабжение в ночь с 22 на 23 октября.

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"Сегодня днем будет 15 градусов, ночью — 11 градусов, завтра — 16 градусов днем, ночью — 10 градусов, и в пятницу днем — 13 градусов, ночью — 6 градусов. Поскольку среднесуточная температура в течение этих дней будет выше 8 градусов, тепло в жилые дома подаваться не будет", — говорится в заявлении.

Отопительный сезон 2021. Фото: коллаж "Сегодня"
Отопительный сезон 2021. Фото: коллаж "Сегодня"

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать школы, садики и больницы в Киеве.

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"Теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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