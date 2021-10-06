Во львовском парке нашли редкую змию (фото)

В львовском парке "Высокий замок" увидили редкую краснокнижную змею эскулапов полоз. Змея неядовитая и, попала во Львов из карпатского леса в чьей-то машине.
Об этом пишет Zaxid.net.
Редкая находка
Львовянка опубликовала фотографии змеи, которую увидела в парке. Сначала она написала, что встретила в парке ужа, однако затем выяснилось, что это эскулапов полоз, которого крайне редко можно увидеть в нашей местности.
Эскулапов полоз или лесной полоз может вырасти до 2 метров в длину.
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Знак врачей
"Этот вид интересный, довольно редкий, отнесен в Красную книгу Украины. По своему систематическим положением он близок к обычному ужа. Так сам как и уж, он неядовитым, никакой опасности не представляет. В античном мире их даже удерживали в помещениях для борьбы с грызунами. И, кстати, именно эта змея изображена на эмблеме медиков", – рассказал герпетолог Тарас Гринчишин.
По его словам, скорее всего, змея попала во Львов в автомобиле людей, которые отдыхали в Карпатах.
"Такие змеи водятся в холмистых и лесистых местностях вокруг Львова. Эта змея очень хорошо лазает, одновременно она очень хорошо скрывается в небольших углах", – говорит Тарас Гринчишин.
Ранее мы писали:
- В Голосеевском районе Киева искали двухметрового удава, который потерялся во время прогулки, в районе экономического факультета университета имени Тараса Шевченко.
- Встретить змею сегодня можно в собственном дворе, а стать жертвой ядовитого "ползуна" – исключительно из-за собственной неосмотрительности или нерассудительности.