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Не было денег на ПЦР-тест: в Одессе пенсионерку не пустили в поезд

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 октября, 16:19
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С 21 октября в Украине действуют новые карантинные ограничения в транспорте
В Одессе пенсионерку не пустили в поезд
В Одессе пенсионерку не пустили в поезд / Фото: Коллаж: Сегодня

В интернете появилось видео с пенсионеркой, которая не могла уехать из Одессы домой, в Киев, из-за нехватки денег на прохождение тестирования.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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"У меня нет денег на COVID-тест. Я не знала, что вообще такое... я сюда приехала 15 числа. Вчера мне только сбросила подруга моя, что с 21 октября будет... у меня 190 гривен, я пенсионерка. Я подошла и сказала: "Девочки, можно сделать за 190 гривен? Я пенсионерка", – сказала женщина.

Как работает транспорт с 21 октября

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

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  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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