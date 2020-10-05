"Битва" за Одессу: что известно о кандидатах в мэры

На выборах мэра Одессы, которые пройдут 25 октября, за пост градоначальника будут бороться 24 кандидата.

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Изначально кандидатов было 31, а среди них много однофамильцев. Это традиционная схема, рассчитанная на невнимательность голосующих, поскольку многие просто не смотрят на имена и отчества.

В связи с этим в ЦИК поступила жалоба от партии "Слуга народа" и избирательная комиссия повторно рассмотрела документы кандидатов-клонов на должность мэра. По итогам проверки их регистрацию отменили.

Так, окончательное решение о недопуске к выборам касается: Зеленского Василия Сергеевича ("Цыганская партия Украины"), Зеленского Александра Васильевича (партия "Молодь до влади"), Саакашвили Михеила Владимировича ("Блок Михеила Саакашвили").

Также отказ в регистрации от одесской ТИК получили четыре человека с фамилией Филимонов: Филимонов Олег Викторович (партия "Стабильность и справедливость"), Филимонов Олег Викторович (партия "Зеленые"), Филимонов Вадим Викторович (партия "Наша Земля") и Филимонов Олег Анатольевич ("Студенческая партия Украины").

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Так, по состоянию на 5 октября кандидатами в мэры Одессы зарегистрированы:

Байжанов Альберт – от партии "За права человека"

Болдин Максим – от партии "Победа Пальчевского"

Варламов Сергей – от партии "Национальный корпус"

Вейдер Дарт – от партии "Блок Дарта Вейдера"

Голубов Дмитрий – от партии "Блок Дмитрия Голубова"

Гурвиц Эдуард – от партии "Блок Эдуарда Гурвица"

Делиева Наталья – от партии "Голос"

Домбровский Станислав – самовыдвижение

Калинчук Сергей – от партии "За будущее"

Кивалов Сергей – от партии "Украинская морская партия Сергея Кивалова"

Кузаконь Михаил – самовыдвижение

Михайлик Олег – самовыдвижение

Морис Ибрагим – самовыдвижение

Обухов Петр – от партии "Европейская Солидарность"

Печерский Юрий – самовыдвижение

Селянин Георгий – от партии "Батькивщина"

Скорик Николай – от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Стоянова Виктория – самовыдвижение

Трунина Мария – самовыдвижение

Труханов Геннадий – от партии "Доверяй делам"

Филимонов Олег – от партии "Слуга народа"

Червоненко Евгений – от партии "Наш край"

Чижов Геннадий – от партии "Сила и честь"

Щербина Игорь – самовыдвижение.

Более детальную информацию про кандидатов смотрите ниже.

Байжанов Альберт

Кандидат от партии "За права человека". Работал в горсовете Одессы с 2005 года на разных должностях, руководитель городской организации политсилы "За права человека".

Болдин Максим

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Кандидат от партии "Победа Пальчевского". В настоящий момент гендиректор юрфирмы "Интраст". При мэре Эдуарде Гурвице руководил юридическим департаментом Одесского горсовета, а затем работал в Антимонопольном комитете. В 2019 году он был одним из кандидатов на пост главы Одесской ОГА. Сейчас Болдин возглавляет совет общественного контроля при ГБР.

Варламов Сергей

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Кандидат от "Национального корпуса". Руководитель городской ячейки этой партии. Сын бывшего начальника юридического управления Одесского горисполкома, похищенного и убитого в 1998 году. Сам Сергей Варламов тоже получил юридическое образование и одно время работал в областной Госпродпотребслужбе.

Вейдер Дарт

Кандидат от "Блока Дарта Вейдера". Темный лорд из "Звездных войн" стал постоянным персонажем одесской политики еще в 2011 году, и с тех пор его образ нередко использовался для различных политических и общественных акций.

Голубов Дмитрий

Кандидат от "Блока Дмитрия Голубова". И. о. ректора Международного университета.

В 2007 создал "Интернет партию Украины". В 2008 году зарегистрировал Всеукраинскую общественную организацию "Интернет Парламент", которая объединила социально активных молодых людей.

В 2014 году был избран в Верховную раду по округу №136 в Суворовском районе Одессы. Член фракции Блока Петра Порошенко "Солидарность". Участвовал во внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, но в Верховную Раду не прошел.

Гурвиц Эдуард

Кандидат от собственной партии "Блок Эдуарда Гурвица". Дважды занимал должность городского головы (1994-1998, 2005-2010 гг). Депутат Верховной рады II, III (беспартийный), IV ("Наша Украина") и VII созывов (УДАР).

Делиева Наталья

Кандидат от партии "Голос", предпринимательница. Возглавляет "Ассоциацию женщин Украины" и "Первый благотворительный театральный фонд". Также она была продюсером, директором театра "Маски" и "Дома клоунов", организовывала фестивали "Комедиада" и "Рыжий город".

Домбровский Станислав

Самовыдвиженец. Известный одесский поэт и видеоблогер, активный участник городских общественных движений.

Калинчук Сергей

Кандидат от партии "За майбутнє". Хирург и кандидат медицинских наук. Работал главврачом Одесской областной больницы, руководитель частных клиник в Одессе и Киеве.

Кивалов Сергей

Кандидат от партии "Украинская морская партия Сергея Кивалова". Экс-глава ЦИК (2004), народный депутат Верховной рады III-VIII созывов, президент Национального университета Одесская юридическая академия.

Кузаконь Михаил

Самовыдвиженец, предприниматель, активный участник общественных акций в Одессе. Организатор "Одесской политической платформы" и "Антитрухановского майдана".

Михайлик Олег

Самовыдвиженец, активист и частный предприниматель.

С 2011 года борется с одесскими долгостроями. В 2012 году создал общественную организацию "Правое дело", которая защищает права обманутых инвесторов долгостроев. С 2014 года входил в состав общественного движения "Генеральный протест". Возглавляет городскую организацию партии "Сила людей".

Морис Ибрагим

Самовыдвиженец. Участник движения "Куликово поле", бывший первый секретарь райкома коммунистической партии в Одессе.

Обухов Петр

Кандидат от партии "Европейская Солидарность". Программист, урбанист и предприниматель. Глава одесской партийной организации, работал над интернет-проектами такси "Бонд", издания "Думская".

Печерский Юрий

Самовыдвиженец, предприниматель и совладелец ресторанного бизнеса. Экс-депутат Одесского областного совета.

Селянин Георгий

Кандидат от партии "Батькивщина". В 1998 году был избран депутатом Одесского городского совета от избирательного округа №15, стал председателем постоянной депутатской комиссии по делам молодежи, спорта и туризма. Через два года был избран председателем депутатской группы "Наш дом – Одесса".

В 2006 году был избран депутатом горсовета по списку "Блока Юлии Тимошенко". С 2008 года — член постоянной депутатской комиссии по европейской интеграции и внешним связям.

Скорик Николай

Кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Депутат ВР IX созыва, член Комитета по вопросам экономического развития. В 2013-2014 – председатель Одесской ОГА.

Стоянова Виктория

Самовыдвижение. Предпринимательница, глава общественной организации "Общественный надзор "Молодежь плюс".

Трунина Мария

Самовыдвижение. Об этом кандидате известно только то, что она получила высшее образование, ни в какой партии не состоит, и судимости у нее нет.

Труханов Геннадий

Кандидат от партии "Доверяй делам", действующий мэр Одессы с 2014 года. Народный депутат ВР VII cозыва от "Партии Регионов", с 2019 года – сопредседатель политсилы "Доверяй делам".

Филимонов Олег

Кандидат от партии "Слуга народа". Народный артист Украины, актер, ведущий юмористических программ "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу" и др.

Червоненко Евгений

Кандидат от партии "Наш край". Политик и предприниматель. Занимал должность Министра транспорта и связи в 2005 году, глава Запорожской ОГА в 2005-2007, замглава КГГА в 2008-2011.

Чижов Геннадий

Кандидат от партии "Сила и честь". Директор Южноукраинского центра этнических и политических исследований "ЛАД".

Щербина Игорь

Самовыдвиженец. Об этом кандидате известно только то, что он получил высшее образование, ни в какой партии не состоит и нигде не работает.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области задержали депутата, который пытался подкупить членов избиркома.

Также напомним, в ЦИК назвали главную проблему на местных выборах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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