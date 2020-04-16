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На Азовском море поймали браконьеров с уловом на 1,2 миллиона гривен

16 апреля, 17:52

Сергей Пономаренко

Рыбный промысел мужчины вели с помощью запрещенных сетей

В Азовском море, где в феврале было зафиксировано необычное для зимнего моря явление, пограничники поймали трех браконьеров, которые как раз возвращались из рыбного промысла.

У них выявили более 850 килограммов камбалы. Рыбу браконьеры вылавливали запрещенными сетями. Нарушителей оштрафовали и запретили выходить в море на месяц. Всего, по подсчетам, мужчины незаконно выловили почти 1,5 тысячи камбалы – азовского калкана. Ущерб государству оценивается на более чем 1,2 миллиона гривен.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Херсонской области правоохранители поймали браконьеров, у которых изъяли креветок, бычков и рыбу, а также орудия лова и передали в представителям рыбоохраны. О нарушении по статье "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" сообщили в Нацполицию.

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Нарушение обнаружили во время патрулирования морского побережья Джарылгачского залива, вблизи села Красное.

Также мы писали о том, как в Киевской области задержали браконьеров с застреленным лебедем.

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пограничники Азовское море браконьеры браконьерство

Источник: Сегодня

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