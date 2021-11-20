В Херсоне мать бросила двоих детей на улице (видео)

Против матери копы возбудили два уголовных производства

6-месячный Женя медленно набирает сил. Коллаж "Сегодня"

Шестимесячного мальчика в коляске голодного и замерзшего нашли на остановке нашли херсонцы. Рядом – никого. Неравнодушные вызвали скорую и полицию. Как оказалось, в тот день мать потеряла не только сына, но и трехлетнюю дочь. На детской площадке девочку без присмотра взрослых обнаружили прохожие. Где сейчас малыши и что с матерью, узнавал сайт "Сегодя".

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Медикам быстрой горожане передали малыша. Шестимесячный мальчик кричал от холода и голода. Сколько часов мальчик пролежал в коляске, неизвестно.

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"Он был просто в шапочке хб, она насквозь мокрая", – сказала Дарья Иванова жительница Херсона.

Любовь говорит – как минимум несколько часов ребенок был на холоде. Она – здешняя продавщица. Первой заметила коляску, вызывала медиков и пыталась согреть ребенка.

"Я боялась поломать руки, честно говорю воны булы сжать вот так вот", – рассказала продавщица Любовь Свежевая.

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Продавщица и неравнодушная прохожая спасли младенца от холодной смерти.

"Тяжелое переохлаждение. Учитывая то, что он остыл, мы его кормили через 5-6 часов после того, как он согрелся", – сказал заместитель главного врача Херсонской областной детской больницы Виктор Бурдовицын.

Тем временем на соседней улице на детской площадке местные увидели трехлетнюю девочку. Самую, без взрослых. Вызвали полицию. Впоследствии нашлась мать. 35-летняя женщина – мать и потерянная девочка на детской площадке, и младенца в коляске. Их она просто бросила – то ли под действием алкоголя, то ли под действием наркотических веществ. Родила женщина еще трое детей. Правда, на них уже права лишены.

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"По словам матери она проживает в доме родственников, нам неизвестно, где отец этих детей эта женщина прибыла из Николаевской области, где до этого жила, и на территории этой же области она была лишена родительских прав в отношении трех малолетних детей", – сказал ачальник отдела ювенальной превенции Нацполиции в Херсонской области Виталий Сайфутдинов.

6-месячный Женя медленно набирает сил. Его сестра – трехлетняя Ангелина – в детском отделении, тоже под наблюдением медиков. Они будут оставаться в больнице, пока не будет решения попечительского совета по их будущему. Против матери копы возбудили два производства: за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, оставление в опасности и за незаконное хранение наркотиков. В коляске рядом с ее сыном правоохранители обнаружили 200 граммов каннабиса.

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