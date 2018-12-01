Христианское поведение в православной церкви: как правильно ставить свечи и совершать крестное знамение

Почему нельзя креститься слишком энергично и что означают поклоны

Правила поведения, воспитание важны для человека во всех сферах жизни, в том числе и при посещении храма. Вместе с монахами Киево-Печерской лавры мы решили вспомнить несколько азов тактичности при посещении храма, которые полезно будет напомнить как давно воцерковоленным людям, так и новообращенным.

"Важно помнить, что в храме нет ничего лишнего и случайного, — говорят монахи. — Все имеет значение, любое действие, жест, цвет, предмет… Не нужно автоматически делать что-то лишь потому, что так делают другие. Важно понять, что вы делаете и для чего. Церковь — это дом Бога, мы приходим туда помолиться, поговорить с Ним... Если вы чего-то не знаете, не понимаете, то не бойтесь попасть в неловкое положение. Спросите совета у священника или более опытного христианина. Не зря же верующие зовут друг друга "братья и сестры".

Как вести себя в храме

Перед входом в церковь нужно осенить себя крестным знамением. Приобрести свечи, как наш дар Богу и жертва на Церковь. Пройдя вглубь церкви, сначала приложиться к главной, праздничной иконе (как правило, она стоит посередине, украшенная цветами), затем к наиболее почитаемым святыням храма и Кресту. Поставить свечи о здравии и упокоении.

Важно помнить, если вы пришли в храм с детьми. Храм — это место особое, святое. Это дом Божий. Здесь мы молимся, общаемся с Богом. Поэтому дети не должны мешать другим людям. Если ребенок балуется, то лучше тихонько выйти из храма, успокоить его и вернуться на службу.

Зачем и как правильно ставить свечи

Пламя свечи символизирует молитвенное обращение к Богу и всем святым. Как бы мы ни наклоняли свечу, ее огонь всегда горит вверх. Так и верующий человек в любой ситуации свои мысли и чувства должен обращать к Богу. Свечу лучше поставить до начала службы. Опоздавшие, пробираясь к подсвечникам, нарушают молитвенное благоговение. Как правило, так себя ведут люди маловоцерковленные, потому не стоит на них обижаться или делать замечание. Если опоздали — желательно не пробираться вперед, а дождаться окончания богослужения и потом уже поставить свечку. Господь смотрит не на то, когда мы поставим свечку, а в наше сердце. Смиреннее сердце — тише поведение.

Существует хорошая поговорка: "Не встанет свеча перед Богом, а встанет душа". Вспоминайте ее, чтобы ваша духовная жизнь не сводилась только к свечам.

Что такое крестное знамение

"С большою ревностью мы начертываем крест на жилище, на стенах, на окнах, на челе и в уме. Это знамение нашего спасения, всеобщей свободы и милосердия Господня", — учит нас святитель Иоанн Златоуст.

Крестное знамение — с церковно-славянского "знак креста". В христианстве это молитвенный жест, который изображает крест движением кисти руки. Совершают его при входе и выходе из храма, перед и после произнесения молитвы, во время богослужения, до и после принятия пищи, до и после выполнения работы.

Крестное знамение — это свидетельство о нашей вере в Иисуса Христа и в Пресвятую Троицу, а также о подчинении Господней воле. Обычай делать крестное знамение берет начало с апостольских времен. О тех, кто знаменует себя всей пятерней, или кла­няется, не окончив еще креста, или машет своей рукой по воздуху либо по груди, святитель Иоанн Златоуст сказал: "Тому неистовому маханию бесы радуются". И наоборот, крестное знамение, совершаемое правильно и неспешно, с верою и благоговением, устрашает бесов, утишает греховные страсти и привлекает Божественную благодать.

Крестное знамение нужно свершать правильно, с благоговением и не спеша. Сложенная таким образом правая рука, со словами молитвы, должна двигаться так:

Во Имя Отца

чело (лоб) чтобы просветил Господь наш ум

и Сына

чрево (живот) чтобы укротил нашу плоть

и Святого

правое плечо

Духа

левое плечо для освящения нашей деятельности

Аминь

Произнося это слово ("аминь" обозначает "да будет так"), опускаем руку и склоняем голову.

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Что такое поклоны и как их совершать

Во время молитвы преклонением головы и поклонами мы выражаем по отношению к Богу благоговение, покорность и повиновение Его воле.

Поклоны бывают великие, еще их называют земными. Это когда молящийся становится на колени и касается головой земли.

Малые, или поясные. Это поясное преклонение главы и тела. Малые поклоны совершаются при всех храмовых и домашних молитвах. На богослужении, когда священник благословляет рукой, малый поклон делается без крестного знамения.

Церковь никогда не отделяла души от тела. Поклоны — это молитва тела.

Важно не забывать, что поклоны перед святынями — это всего лишь внешнее проявление нашего благоговения и наших чувств. Бывает, что в храме много людей. И мы своими поклонами можем помешать другим молящимся. Не нужно расталкивать окружающих, делая поклоны. Старайтесь всегда помнить о людях, находящихся рядом.

"Надо против воли делать усердные поклоны; это нужно против гордости нашей, гнездящейся в глубине сердца. Гордость не любит кланяться": напутствие, которое оставил нам праведный Иоанн Кронштадтский.

Как взять благословение

Cвященнослужители — епископы (архиереи) и священники (иереи) осеняют нас крестным знамением. Такое осенение называется благословением.

Когда священник нас благословляет рукой, то он складывает пальцы так, что они изображают буквы ИС ХС, что символизирует Иисус Христос. Это значит, что через священника благословляет нас Сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому благословение священнослужителя мы должны принимать с благоговением.

Чтобы взять благословение, нужно обратиться к священнику: "Благословите!". И сложить свои руки ладонями вверх, правую поверх левой. Батюшка, осеняя вас крестным знамением, произносит: "Бог благословит" или: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа", — и кладет свою правую, благословляющую руку на ваши ладони. В этот момент мирянин, получающий благословение, целует руку священника.

Священник может благословить и на расстоянии, а также наложить крестное знамение на склоненную голову мирянина, коснувшись затем ладонью его головы. Перед тем как взять благословение у священника, не нужно осенять себя крестным знамением, то есть "креститься на священника".

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