Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Новые мощные санкции против Беларуси, подписание важного протокола в НАТО и другие события 5 июля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июля, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Британия вводит новые санкции против Беларуси, а Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО
Важные события 5 июля/Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images, Valeria Mongelli/Bloomberg via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"
Важные события 5 июля/Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images, Valeria Mongelli/Bloomberg via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 5 июля, Великобритания вводит новые санкции против Беларуси. Кроме того, сегодня Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО.

Великобритания вводит новые санкции против Беларуси

Великобритания введет новые санкции против Беларуси из-за того, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабном вторжении в Украину.

Реклама

В пресс-службе правительства Британии отметили, что новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси будут введены 5 июля.

Пакет включает запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов.

Это включает:

Реклама
  • запрет на экспорт товаров нефтеперерабатывающей промышленности;
  • запрет на экспорт передовых компонентов передовых технологий;
  • запрет на экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;
  • запрет на импорт белорусского чугуна и стали.

Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса – запрещает большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция официально подпишут свои протоколы о вступлении в Альянс во вторник, 5 июля.

По словам Столтенберга, подписание соглашения будет только формальностью, поскольку решение о присоединении к Альянсу уже было принято. После этого протокол о вступлении должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО.

Реклама

На вопрос, будет ли Альянс пытаться сохранить единство с таким количеством разных стран, Столтенберг ответил, что это не является для него слабостью, потому что в Альянс входят демократические страны.

"Львовская зализныця" меняет расписание двух поездов

Начиная с 5 июля пригородный поезд № 6423 сообщением Ивано-Франковск – Стрый будет отправляться из Ивано-Франковска в 08:38 (вместо 08:49), Угринов 08:44-08:45, Павловка 08:55-08:56, Ценжев 09:12-09:25, далее — по действующему расписанию.

"Просим пассажиров учесть изменения при планировании путешествий в указанных сообщениях", — добавили в "Львовской зализныце".

Кроме этого, "Укрзализныця" назначила на сегодня один эвакуационный поезд:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика. Время отправки может изменяться.

Минфин будет размещать военные облигации в гривне

Министерство финансов Украины 5 июля будет размещать военные облигации в гривне. Предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 114 дней, 189 дней, 364 и 721 день.

Ранее в Минфине сообщили, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Отметим, что 1 марта Министерство финансов разместило военные облигации на 8,1 млрд гривен, 8 марта – на 6,7 млрд гривен, 15 марта – на 5,1 млрд гривен и 12 млн долларов, 22 марта – на 6 млрд гривен, 29 марта – на 3,3 млрд гривен, 5 апреля – на 5,6 млрд гривен, 12 апреля – на 6,2 млрд гривен, 19 апреля – на 157 млн гривен, 82 млн долларов и 33 млн евро, 26 апреля – на 13 млрд гривен, 3 мая – на 5,7 млрд гривен и 50,3 млн долларов, 10 мая – на 4,7 млрд гривен, 17 мая – на 7,5 млрд гривен, 24 мая – 9,4 млрд гривен и 107,2 млн долларов, 31 мая – на 2,6 млрд гривен и 15,8 млн долларов, 7 июня – на 810 млн гривен, 14 июня – на 3,8 млрд гривен и 54,6 млн евро, 21 июня – на 1,2 млрд гривен и 222 млн долларов, 28 июня – на 350 млн гривен и 59,4 млн долларов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 4 июля
1
Личный состав 36200
Личный состав
2
Танки 1589
Танки
3
ББМ 3754
ББМ
4
Артиллерия 804
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 658
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2629
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Павел Проскурников – начальник караула одной из пожарно-спасательных частей Запорожья. Офицер, который вместе с товарищами ежедневно спасает жителей города, сделал романтическое предложение любимой девушке Анастасии. Для этого он придумал легенду…
Как любовь побеждает войну
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2157К
2
Александр Усик Александр Усик
1698К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1660К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1150К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
1021К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
871К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
658К
8
Виталий Кличко Виталий Кличко
515К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Юлия Герасимова Юлия Герасимова
449К
У кого самый большой прогресс
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.58

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Афиша июля

5-31 июля с 10:00

Выставка "Між небом та землею"

7 июля в 20:00

Концерт группы "КАЗКА"

22 июля в 17:00

Концерт Verka Serduchka
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.8
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.25/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.6
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20179.85

Binance Coin (BNB)

231.65

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

51.71

Theta (THETA)

1.24

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять