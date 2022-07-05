Новые мощные санкции против Беларуси, подписание важного протокола в НАТО и другие события 5 июля

Британия вводит новые санкции против Беларуси, а Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО

Важные события 5 июля/Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images, Valeria Mongelli/Bloomberg via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 5 июля, Великобритания вводит новые санкции против Беларуси. Кроме того, сегодня Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО.

Великобритания вводит новые санкции против Беларуси

Великобритания введет новые санкции против Беларуси из-за того, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабном вторжении в Украину.

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В пресс-службе правительства Британии отметили, что новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси будут введены 5 июля.

Пакет включает запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов.

Это включает:

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запрет на экспорт товаров нефтеперерабатывающей промышленности;

запрет на экспорт передовых компонентов передовых технологий;

запрет на экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;

запрет на импорт белорусского чугуна и стали.

Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса – запрещает большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция официально подпишут свои протоколы о вступлении в Альянс во вторник, 5 июля.

По словам Столтенберга, подписание соглашения будет только формальностью, поскольку решение о присоединении к Альянсу уже было принято. После этого протокол о вступлении должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО.

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На вопрос, будет ли Альянс пытаться сохранить единство с таким количеством разных стран, Столтенберг ответил, что это не является для него слабостью, потому что в Альянс входят демократические страны.

"Львовская зализныця" меняет расписание двух поездов

Начиная с 5 июля пригородный поезд № 6423 сообщением Ивано-Франковск – Стрый будет отправляться из Ивано-Франковска в 08:38 (вместо 08:49), Угринов 08:44-08:45, Павловка 08:55-08:56, Ценжев 09:12-09:25, далее — по действующему расписанию.

"Просим пассажиров учесть изменения при планировании путешествий в указанных сообщениях", — добавили в "Львовской зализныце".

Кроме этого, "Укрзализныця" назначила на сегодня один эвакуационный поезд:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика. Время отправки может изменяться.

Минфин будет размещать военные облигации в гривне

Министерство финансов Украины 5 июля будет размещать военные облигации в гривне. Предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 114 дней, 189 дней, 364 и 721 день.

Ранее в Минфине сообщили, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Отметим, что 1 марта Министерство финансов разместило военные облигации на 8,1 млрд гривен, 8 марта – на 6,7 млрд гривен, 15 марта – на 5,1 млрд гривен и 12 млн долларов, 22 марта – на 6 млрд гривен, 29 марта – на 3,3 млрд гривен, 5 апреля – на 5,6 млрд гривен, 12 апреля – на 6,2 млрд гривен, 19 апреля – на 157 млн гривен, 82 млн долларов и 33 млн евро, 26 апреля – на 13 млрд гривен, 3 мая – на 5,7 млрд гривен и 50,3 млн долларов, 10 мая – на 4,7 млрд гривен, 17 мая – на 7,5 млрд гривен, 24 мая – 9,4 млрд гривен и 107,2 млн долларов, 31 мая – на 2,6 млрд гривен и 15,8 млн долларов, 7 июня – на 810 млн гривен, 14 июня – на 3,8 млрд гривен и 54,6 млн евро, 21 июня – на 1,2 млрд гривен и 222 млн долларов, 28 июня – на 350 млн гривен и 59,4 млн долларов.