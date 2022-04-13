Одним абзацем. Все, что нужно знать о задержании Медведчука

СБУ провела целую спецоперацию, чтобы задержать нардепа

СБУ задержала Медведчука/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 12 апреля, Служба безопасности Украины поймала главу партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Что известно о задержании Медведчука?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Виктора Медведчука. Он так и не смог покинуть страну, однако скрывался. Нардеп из "Слуги народа" Юрий Камельчук допустил, что он мог скрываться в Закарпатской области. Источники издания LB.ua утверждают, что Медведчука задержали при попытке пересечь границу Украины. Вероятно, он пытался сбежать в Приднестровье. В тот же день Служба безопасности Украины напомнила, что избежать наказания не получится ни у одного предателя нашего государства. Стоит отметить, что Медведчук был задержан в украинской военной форме. Вероятно, он маскировался. В Кремле уже успели прокомментировать задержание нардепа. Там считают, что фото с задержанным политиком еще нуждается в проверке из-за якобы "большого количества фейков". Тем временем бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного на мариупольцев. В свою очередь глава государства Владимир Зеленский выступил с предложением обменять задержанного политика на украинских военных, которые находятся в плену у россиян. Советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что из-за тесных связей Медведчука с РФ, он может знать "много интересного", поскольку имеет отношение "к Путину, войне, подготовке этой войны, организации пророссийского движения в Украине". Также задержание нардепа прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме с гарантированным многолетним тюремным сроком. Поскольку в РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно лгал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

Реклама

Читайте также