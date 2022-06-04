Орки подтягивают "пушечное мясо": Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке

Украинские военные пытаются сдвинуть оккупантов

В Северодонецке нацгвардейцы подбили вражеский танк и взяли в плен двух орков. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, подтягивая "пушечное мясо" из мобилизационного резерва. В то же время в городе продолжаются уличные бои.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Какая ситуация

По информации Гайдая, сам Северодонецк штурмуют оккупанты, идут бои:

"Наши защитники пытаются врага подвинуть. Нацгвардейцы в городе подбили вражеский танк и взяли в плен двух орков. Теперь их ждут долгие разговоры о том, как они ехали "на учения".

Вчера, 3 июня, оккупанты пытались оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, но ВСУ не дали им захватить села Метелкино и Белогоровку.

Также Сергей Гайдай сообщил, что российские военные снова наступали на Устиновку, но успеха не имели. В то же время в Горском погибла мать с ребенком.

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"В общей сложности за минувшие сутки на Донбассе отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПЛА "Элерон" и два БПЛА типа "Орлан-10", – отметил Гайдай.

Фото – t.me/serhiy_hayday.

Фото – t.me/serhiy_hayday.

Фото – t.me/serhiy_hayday.

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Фото – t.me/serhiy_hayday.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 4 июня:

Напомним, разведка Великобритании заявила о том, что в ближайшие недели армия РФ установит полный контроль над Луганской областью.

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