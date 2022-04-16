РФ все еще хочет атаковать Киев, но не может – российский журналист Майкл Наки. Интервью

Новых угроз нападения на Киев нет, у российских оккупантов не получилось и не получится захватить столицу и они это понимают

Журналист рассказал, почему провалился план Кремля по захвату Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

У российских войск нет физически возможности взять Киев, они отступили не потому, что не хотят воевать, а просто не могут это сделать. План Путина рассыпается, как карточный домик.

Об этом известный журналист Майкл Наки рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале Украина 24.

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Об угрозе нового наступления на Киев

За все время войны с Украиной, из того, о чем заявляло Минобороны РФ, не было ни одной новости. Только два сообщения из тысяч соответствовали действительности. Все остальное – это ложь и военная пропаганда, созданная по образцу гитлеровской Германии, сокрытие и попытка выдумать что-то еще.

Россияне начали войну с того, что наносили удары по Киеву, и они бы продолжали это делать. Их отступление с Киевского и Черниговского направления никоим образом не связано с тем, что у них там вдруг пропало желание. У них просто нет такой возможности. Несмотря на то, что некоторые разведки говорили, что Киев получится взять за 96 часов, у Российской Федерации взять его не получилось. Их угрозы нелепы.

Россияне сейчас не наносят удары по Киеву не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Никаких новых угроз нет, по крайней мере, мы не должны их так воспринимать. Если бы россияне могли бить по Киеву, они бы это и делали.

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О соцопросах в поддержку войны в Украине

Начнем с опроса и с этих цифр – 79-83%, – во время войны социологии не существует. Если мы посмотрим расшифровки этих вопросов, мы увидим, что большая часть респондентов отказывается отвечать на эти вопросы. Оно и понятно. Когда ваша страна вводит срок до 15 лет за ответ на вопрос о войне, у вас нет желания отвечать на этот вопрос. Вам государство прямо говорит, если вы отрицательно ответите на вопрос о том, поддерживаете ли вы войну Владимира Путина – вы сядете в тюрьму.

Уровень поддержки есть, я не говорю, что он низкий. Он, к сожалению, есть, и он достаточно высокий. Но история про то, что каждый человек в России поддерживает это, специально раздувается российской пропагандой.

О пропаганде в РФ

Ничего нового не придумали. Сейчас реплицируется модель нацистской Германии. Тупая, лобовая пропаганда эффективна при одном условии – когда у вас нет альтернатив. В России все телеканалы были захвачены Владимиром Путиным, причем не в последние годы, а очень давно. В последние десять лет никто не высказывался против. Последним из кабельных сетей много-много лет назад удалили телеканал "Дождь".

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Представьте, что вам по восемь часов в день только и рассказывают, что в Украине – нацисты, что весь мир хочет уничтожить Россию, что все только спят и видят, как поставить Россию на колени. Хотя она находится скорее в лежачем положении, и, возможно, встать на колени было бы и не так плохо. В итоге, когда вам за обедом, за завтраком и за ужином говорят одно и то же, это проникает в мозги людей.

Первое что сделал путин, это разогнал НТВ. Он, как гэбэшник, всегда понимал, что контроль информации – это важный элемент системы, которую он выстраивает. К 2022 году в России практически вообще не осталось альтернативных источников информации. Конечно, есть соцсети, но вы не включаете фоном Twitter, когда собираетесь за ужином с семьей или фоном, чтобы погладить вещи. Немного спасал YouTube, но РФ активно пыталась с этим бороться и наводняла его же пропагандой, на что выделялись миллиарды рублей и миллиарды долларов, если мы считаем по годам.

Если повторять какую-то самую невероятную мысль все время – она будет работать. Но даже такая пропаганда не достигла своей цели, потому что, когда началась война в Украине, многие люди начали высказываться резко против. Отсюда введение законы с посадками за высказывания о войне.

Но есть люди, и их немало, которые поддерживают отвратительную и ужасную войну. Это ужасно, что российское общество позволило с собой такое сделать. Но масштабы этого я бы не переоценивал, потому что это как раз та иллюзия, которую пытается создать путин, и с помощью которой он попытается проводить мобилизацию.

Ужасно, что многие звезды поддерживают или просто молчат, потому что молчание этой ситуации – это пособничество и фактически поддержка.

О логике и целях Путина

Если мы посмотрим на всю карьеру и деятельность президента путина, мы увидим, что каждое его решение и поступок сложно назвать безумным. То есть, он безумен с нашей с вами точки зрения. Потому что мы с вами нормальные люди, мы хотим, чтоб мы жили, чтобы все остальные жили. Мы хотим, чтобы развивалась страна, экономика, техника, налоги, космос и все остальное.

У путина немного другое целеполагание. Все что он хочет, это обладать максимальным количеством власти и контролировать все, что происходит. И все действия, которые он предпринимал последние 20 лет, укладываются в его рациональную логику.

В 2014 году произошло драматическое падение рейтинга владимира путина, после этого была начата Крымская операция. Конечно, здесь есть и лично его обиды. Это очень закомплексованный человек. И расстройство от того, что его прикормленный Янукович как-то теряет власть. Тем не менее, большая часть его действий соответствует его собственным целям.

Почему произошла эта война? Я говорил, что война будет, потому что мне было очевидно, путин представляет себе все совсем иначе, чем это есть на самом деле. С точки зрения его представления эта война была очень логична. У него опять начал падать рейтинг, с пенсионной реформы 2018 года, и ничего не спасало.

Он рассчитывал поставить в Украине марионеточное правительство, получить ряд санкций, не таких мощных как сейчас. Это дало бы ему возможность говорить: вот видите, я же говорил, весь мир против нас! Но та информация, которую путину предоставляли, была в корне неверная. Мы это видим, в частности, по аресту генерала внешней разведки ФСБ по фамилии Беседа, отвечавшего за страны СНГ, в том числе, Украину. Он находится в сизо Лефортово в наказание за плохую агентурную работу.

Об аресте Суркова

Единственный источник этой информации – это Илья Пономарев.

Я Суркову ничего хорошего не желаю. Но нет иных подтверждений изнутри России. Не вижу этой информации ни по одному из каналов, ни у журналистов, ни у силовиков.

О перспективе ядерного удара РФ

Путин находится в ситуации, когда нет ни одного смысла продолжать войну. Он теряет лояльность окружения, активы, технику. С Мюнхенской речи в 2008 году мы видим, что путин считает себя лидером мировой политики, поэтому он не может просто взять и отступить. Хотя он это уже частично и делает. Он отступил в Киевского и Черниговского направлений. Но ему нужно хоть что-то.

Что касается ядерной кнопки, дискуссия идет. Путин не похож на человека, которому жизнь не дорога, который готов терять собственный комфорт. Он построил дворец и назвал яхту в честь Алины Кабаевой, его любовницы.

Те, кто говорят, что он умирает и хочет весь мир забрать в радиоактивный пепел, – а что ему сейчас мешает то. В смысле, зачем нападать на Украину, если сразу можно бахнуть по Вашингтону и начать ядерную мировую войну. Это какой-то очень долгий и окольный путь.

Путин не хочет, чтобы кто-то думал, что он – нормальный. Это его оружие. Он продает свое безумие. В первые дни войны он сказал, что мы приводим в готовность ядерную триаду, и все у нас на низком старте. Таким образом, в его логике, единственное, что может предотвратить тотальное поражение, это понимание западом, что он может запустить ядерное оружие.

Украинская армия – одна из самых боеспособных в Европе. Украина – огромная страна с гигантским количеством населения и армией, которая восемь лет тренировалась, чтобы обороняться. Поэтому путин не может захватить "не даже Украину", а "целую Украину". Но он точно не может воевать с НАТО, оборонный бюджет которого – триллион долларов в то время, как бюджет Минобороны РФ – 40 миллиардов долларов. Это несопоставимые цифры. Ни о каком прямом боевом столкновении не может идти и речи.

Он блефует. Человек, который и дальше хочет обладать гигантской роскошной яхтой, не будет развязывать ядерную войну. Он может стрельнуть в какие-нибудь воды, чтобы запугать.

Даже если он скажет его применить, в этой цепочке довольно много людей. С уверенностью сказать, что они исполнят этот приказ, нельзя. Много историй уже сейчас о невыполнении приказов на местах. Нет, я не верю в применение ядерного оружия.

Но если допустить, что путин готов запускать ядерное оружие, это признать, что мы ничего не можем с ним сделать. Тогда риски настолько велики, что страны НАТО будут говорить, мы будем помогать оружием, но вмешиваться не будет. Это чудовищная ситуация, если мы ее таким образом устанавливаем.

О системе поставки оружия Украине

Система довольно сложная. Она заключается в том, что не все оружие Украина может принять. Украина не может принять американские истребители, потому что некому на них летать. Но Украина может принять МИГи, и тогда их отдаст другая страна, которая получит американские истребители. Вот так это работает, и мы видим подвижки уже.

Украине были переданы танки, не очень современные, но, тем не менее, это уже тяжелое вооружение. Мы видим, что Украине передали БПМ и комплексы С300. Если сравнить с началом войны, Украине уже поставляют вооружение, о котором вначале не шло и речи. Процесс идет, но, на мой взгляд, недостаточно быстро. Надеюсь, он будет ускорен.

Штаты отдадут треть всех своих "джавелинов", Британия – половину своего вооружения определенного типа. Запад помогает Украине гораздо больше, чем того ожидал путин и, честно говоря, чем того ожидали все. Но он помогает меньше, чем необходимо, ведь Украина является щитом для Запада.

Россия заявляла, что происходит демилитаризация Украины. На самом деле, происходит ровно обратное. Россия потеряла огромное количество техники, на восстановления которой уйдут годы, огромное количество авиации, потратила большое количество ракет, потеряла самые подготовленные свои подразделения.

О новоназначенном командовании армией РФ

Дворников (новоназначенный в командование армией РФ генерал по кличке "сирийский мясник" – прим. ред) известен тем, что координирует разрозненные войска. Именно такой сейчас является армия РФ. Он будет пытаться управлять абсолютно не связанными друг с другом группами войск.

При этом массовые убийства населения – это не отличительная черта кого-то из генералов, не исключение, а правило. Не за эти заслуги он назначен. Но боевого опыта в полномасштабной войне у него нет.

Почему россияне ведут себя как фашисты

Факторов несколько. В российской армии нет выучки, там все построено на коррупции, обмане и непрофессионализме людей. Вторая причина – человеческая. Российская контрактная армия – это отбор худших.

Я много говорил с военными, так вот контрактники в последние годы оттуда массово уходили из-за отсутствия нормальных условий службы. Полусрочники в Украине появились потому, что батальоны тактических групп не были укомплектованы. Так срочников перевели на контракт, потому что в контрактники никто идти не хочет.

В итоге, контрактников набирают из неблагополучных регионов, где нет жизненных перспектив. Это люди, которые идут туда не от хорошей жизни. Вот ты был никем, не имел зарплаты, не учился, был маргиналом. Ты попадаешь на войну, ты видишь стиралку, а у тебя ее нет, и ты хочешь ее отправить домой.

Второе, они получают почти божественную власть над жизнями людей, и это сносит им башню. Эти люди всю жизнь были закомплексованными, их шпыняли, в том числе, в российской армии. Это происходит фактически с разрешения военачальников: драившие зубной щеткой унитаз солдат, получив власть оружия, начинают творить безумие. Это происходит практически в любых масштабных войнах.

Так было во Вторую мировую, которую в России называют Великой отечественной. Есть множество историй бесчинств советских войск на территории даже своей страны. Но в России об этом не принято говорить. Ужасно и то, что нам хочется представлять, что это какой-то отдельный сорт людей, убивающих и насилующих женщин, мужчин и детей. Что это – не люди, а какие-то ненормальные садисты. На самом деле, это обычные люди. Это происходит массово. Это буквально ваш сосед.

Хочу сказать тем, кому плевать, что в Украине убивают детей: эти люди потом вернуться в Россию. Российские солдаты уже, отступая, насиловали белорусских студенток. Чем дольше идет война, тем лучше эти люди будут уметь убивать, насиловать, и тем меньше в их голове будет ограничителей.