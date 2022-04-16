Северодонецк разрушен почти на 70% – глава ВГА

Александр Стрюк заявил, что войска РФ обстреливают практически все районы города

Оккупанты продолжают уничтожать Северодонецк. Фото: коллаж "Сегодня"

Северодонецк разрушен почти на 70%. В городе до сих пор остается около 20 тысяч человек.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк во время информационного марафона на украинских телеканалах.

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Что происходит в Северодонецке?

По словам Стрюка, российские оккупанты своими обстрелами повредили в городе основные магистрали водопровода и уничтожили два продовольственных склада. Сейчас водоснабжение приостановили.

Стрюк отметил, что войска РФ обстреливают практически все районы, сравнивают с землей жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и объекты критической инфраструктуры.

"Сейчас город почти на 70% разрушен. Новые районы будут нуждаться в полном восстановлении, поскольку они не пригодны для жизни", – подчеркнул глава ВГА.

Он добавил, что сейчас спасатели доставляют гуманитарную помощь и вывозят людей для эвакуации. По предварительным подсчетам, в Северодонецке осталось около 20 тысяч человек.

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Кроме того, Стрюк рассказал, что в городе не хватает автомобилей и другой техники. К примеру, нужна цистерна для развоза воды.

В Северодонецке оккупанты повредили водопровод и склады с продуктами – город остался без воды

В Северодонецке российские оккупанты своими обстрелами повредили водопровод. Также они разрушили два продуктовых склада. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В Северодонецке поврежден водопровод, разрушены два продуктовых склада. Это последствия обстрелов города 15 апреля", – написал Гайдай.

Российские оккупанты цинично бьют по инфраструктуре. Так, они повредили водопровод большого диаметра. С 20:00 в Северодонецке будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка. Также обстреляны два продуктовых склада – объем ущерба устанавливается.

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"В целом в течение дня русская армия открывала огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной. Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

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