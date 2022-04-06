Военные РФ атаковали нефтебазу и завод в Днепропетровской области – вспыхнул пожар

В Днепропетровской области российские военные обстреляли с воздуха нефтебазу, в результате она уничтожена. Также попали в завод, что привело к масштабному пожару.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Количество пострадавших пока уточняется.
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"Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор тушат пламя. Там сильный пожар. Горит горючее", – написал Резниченко.
Обстрелы Днепропетровской области
- 31 марта две ракеты оккупантов попали на территорию одной из воинских частей в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 травмированы. Из-за вражеской атаки полностью уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.
- В тот день во время обстрелов Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. РФ произвели реактивный артиллерийский обстрел двух населенных пунктов в Криворожском районе, используя систему залпового огня "Торнадо-С".
- 5 апреля украинская ПВО сбила две ракеты российских военных в Днепропетровской области. Из-за обломков от ракет пострадавших нет.