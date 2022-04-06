Военные РФ атаковали нефтебазу и завод в Днепропетровской области – вспыхнул пожар

Российские войска обстреляли с воздуха нефтехранилище и предприятие, на месте утром 6 апреля работают спасатели

Военные РФ обстреляли нефтебазу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области российские военные обстреляли с воздуха нефтебазу, в результате она уничтожена. Также попали в завод, что привело к масштабному пожару.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Количество пострадавших пока уточняется.

"Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена. На заводе спасатели до сих пор тушат пламя. Там сильный пожар. Горит горючее", – написал Резниченко.

Обстрелы Днепропетровской области