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Чому дорожчає кава та на яку роботу може розраховувати українець у США: дивимось випуск новин "Сьогодні" 30.11.2021

Олексій Росовецький Олексій Росовецький Заступник Подієвого лідера Сьогодні
30 листопада, 19:00
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Актуальні новини та головні події дня

У сьогоднішньому випуску:

  • Захопив підвал у багатоповерхівці і тримає у страху цілий будинок. Чому люди бояться непроханого сусіда та його супутниці?
  • Місяць загнивало у квартирі. Від чого померла жінка і чому сусіди зітхнули із полегшенням?
  • У пошуках Американської мрії. Яка робота доступна емігранту з України? І скільки платять?
  • Кава дорожчає. Як зростуть ціни на улюблений напій?
  • Пігулка від усього. Чим українцям загрожує безконтрольне вживання антибіотиків?

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Новини "Сьогодні" – це 24 години повного занурення в інформаційний простір світу. Шість випусків телевізійних новин щодня, аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", сайт Segodnya.ua. Синергія цих платформ робить новини "Сьогодні" найбільшим інформаційним брендом країни.

У 2020 році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна), частка – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн глядачів.

Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка проєкту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн глядачів.

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4,9%
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Мураєв Мураєв
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Станом на 29 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
11 122 635
Люди, які отримали мінімум одну дозу
13 391 654
Всього введених доз 24 514 289
Детальніше
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Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
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175 млрд
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Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
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7
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120 млрд
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