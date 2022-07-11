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Зеленський відреагував на слова Резнікова про "звільнення півдня" (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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11 липня, 22:43
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Президент України Володимир Зеленський пояснив інформацію, що раніше з'явилася, про наказ деокупації півдня. Лідер країни це зробив під час брифінгу з черговим високопоставленим західним гостем – прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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"Можу сказати, що завдання всіх наших військових – це деокупувати всю нашу територію. Я гадаю, це завдання кожного громадянина нашої держави. Деталями тих чи інших планів, ділитися не буду", – відповів Зеленський на запитання щодо підготовки планів з деокупації півдня України.

Також він не став вдаватися в подробиці щодо домовленостей з Нідерландами про надання нашій країні сучасної зброї.

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"Я не впевнений, що можу розповісти про все, про що ми домовляємося з урядом Нідерландів. Я б не хотів готувати Російську Федерацію до неприємних для них сюрпризів", – сказав державний лідер.

Раніше німецьке агентство DW повідомляло, що прем'єр-міністр НідерландівМарк Рютте обіцяв Україні важке озброєння.

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