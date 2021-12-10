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Миші у столичному кафе та війна за сміттєві баки на Волині: дивимось випуск новин "Сьогодні" 10.12.2021

Олексій Росовецький Олексій Росовецький Заступник Подієвого лідера Сьогодні
10 грудня, 19:00
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Актуальні новини та головні події дня

У сьогоднішньому випуску:

  • Вилізла на вітрину і погризла струдля. Скандал через мишу в столичному кафе. Випадковість чи цілковита антисанітарія?
  • Вирощено в теплиці. Чому українські овочі значно дорожчі за турецькі й чи впаде ціна?
  • Війна за баки для непотребу. В Прилуках з подвір'їв зникли смітники. Люди вийшли на протест. Чим усе завершилося.
  • Чорна ікра, позолочений унітаз, статуї біля каміну. Як депутат російської Госдуми розбагатів на одну зарплату.

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Новини "Сьогодні" – це 24 години повного занурення в інформаційний простір світу. Шість випусків телевізійних новин щодня, аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", сайт Segodnya.ua. Синергія цих платформ робить новини "Сьогодні" найбільшим інформаційним брендом країни.

У 2020 році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн глядачів.

Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка проєкту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн глядачів.

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Ричард Коммі

33

Вік

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170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

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Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
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7,5
6
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7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
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"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
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4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
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13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
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Станом на 11 грудня 2021 р.
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12 420 911
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14 114 892
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30,50
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29,00
18,37
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19,01
36,97
30,87
33,97
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