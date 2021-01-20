Некролог. Сергій Єрмаков: як жив і творив незрячий український кутюр'є

Сьогодні, 20 січня, перестало битися серце відомого українського дизайнера Сергія Єрмакова. Йому було 48 років.
Раніше Сьогодні.Lifestyle розпитали близьку подругу Сергія, українську світську левицю і телеведучу Світлану Вольнову – яким вона запам'ятає кутюр'є, а нині пропонуємо дізнатися детально про те, як жив і творив знаменитий незрячий дизайнер.
Про ранні роки Сергія відомо мало. Народився майбутній кутюр'є в Україні, створенням одягу захоплювався з дитинства. Любов до цього ремесла йому прищепила мама, яка шила собі одяг сама. Будучи ще маленьким хлопчиком, Сергій із захопленням спостерігав, як мама створює вбрання.
Перше плаття, як нам розповідала Світлана Вольнова, Сергій зшив у сьомому класі для своєї мами. Вона була його музою.
В школу Сергій завжди ходив із журналами мод, а обговорювати моду Єрмакову подобалося більше, ніж типові хлоп'ячі забави. У дитинстві Сергій також захоплювався образотворчим мистецтвом.
У 11 років у Єрмакова діагностували цукровий діабет, хвороба прогресувала все життя. Саме через неї дизайнер пізніше виявиться прикутим до інвалідного візка, у нього зникне зір і погіршиться слух.
У 17 років Сергій Єрмаков перебрався до Києва. У столиці він надійшов в швацьке училище. У цей період він жив на знімній квартирі. На навчанні Сергій познайомився зі своєю майбутньою дружиною Людмилою.
Парі не судилося бути разом. Людмила полетіла до родичів в Італію через проблеми з працевлаштуванням в Україні. Сергій залишився в Києві, але сподівався, що йому вдасться возз'єднатися з коханою. Через погіршення зору Сергія пара не змогла бути разом.
Зору Сергій практично втратив до початку 2000-х. Йому провели кілька операцій, після чого одне око могло бачити лише на 5%. Тим не менш це не завадило Єрмакову стати успішним кутюр'є, який створював талановиті роботи. Серед його зіркових українських клієнток – Світлана Вольнова, Камалія, Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Ольга Сумська та багато інших.
У 2003-му році Сергій Єрмаков став володарем премії "Людина року". Вбрання, створені Єрмаковим, були оцінені такими іменитими дизайнерами, як Жан Поль Готьє та Пако Рабан.
Всі наряди Єрмакова створювалися з дорогих і якісних тканин вручну. Всі образи, які придумував Сергій, він описував своїм асистентам, які потім і допомагали йому створювати шедеври.
Нагадаємо, 24-річний син знаменитої супермоделі помер від передозування наркотиками.
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