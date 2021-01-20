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Некролог. Сергій Єрмаков: як жив і творив незрячий український кутюр'є

20 січня, 18:34

Анна Пономаренко Анна Пономаренко

Світ втратив унікального талановитого дизайнера

Сьогодні, 20 січня, перестало битися серце відомого українського дизайнера Сергія Єрмакова. Йому було 48 років.

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Раніше Сьогодні.Lifestyle розпитали близьку подругу Сергія, українську світську левицю і телеведучу Світлану Вольнову – яким вона запам'ятає кутюр'є, а нині пропонуємо дізнатися детально про те, як жив і творив знаменитий незрячий дизайнер.

Про ранні роки Сергія відомо мало. Народився майбутній кутюр'є в Україні, створенням одягу захоплювався з дитинства. Любов до цього ремесла йому прищепила мама, яка шила собі одяг сама. Будучи ще маленьким хлопчиком, Сергій із захопленням спостерігав, як мама створює вбрання.

Сергій Єрмаков

Сергій Єрмаков / Фото: instagram.com/ermakov_sergii

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Перше плаття, як нам розповідала Світлана Вольнова, Сергій зшив у сьомому класі для своєї мами. Вона була його музою.

В школу Сергій завжди ходив із журналами мод, а обговорювати моду Єрмакову подобалося більше, ніж типові хлоп'ячі забави. У дитинстві Сергій також захоплювався образотворчим мистецтвом.

У 11 років у Єрмакова діагностували цукровий діабет, хвороба прогресувала все життя. Саме через неї дизайнер пізніше виявиться прикутим до інвалідного візка, у нього зникне зір і погіршиться слух.

Вбрання, створені Сергієм Єрмаковим

Вбрання, створені Сергієм Єрмаковим / Фото: instagram.com/ermakov_sergii

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У 17 років Сергій Єрмаков перебрався до Києва. У столиці він надійшов в швацьке училище. У цей період він жив на знімній квартирі. На навчанні Сергій познайомився зі своєю майбутньою дружиною Людмилою.

Сергій Єрмаков

Сергій Єрмаков / Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Парі не судилося бути разом. Людмила полетіла до родичів в Італію через проблеми з працевлаштуванням в Україні. Сергій залишився в Києві, але сподівався, що йому вдасться возз'єднатися з коханою. Через погіршення зору Сергія пара не змогла бути разом.

Зору Сергій практично втратив до початку 2000-х. Йому провели кілька операцій, після чого одне око могло бачити лише на 5%. Тим не менш це не завадило Єрмакову стати успішним кутюр'є, який створював талановиті роботи. Серед його зіркових українських клієнток – Світлана Вольнова, Камалія, Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Ольга Сумська та багато інших.

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Сергій Єрмаков

Сергій Єрмаков / Фото: instagram.com/ermakov_sergii

У 2003-му році Сергій Єрмаков став володарем премії "Людина року". Вбрання, створені Єрмаковим, були оцінені такими іменитими дизайнерами, як Жан Поль Готьє та Пако Рабан.

Всі наряди Єрмакова створювалися з дорогих і якісних тканин вручну. Всі образи, які придумував Сергій, він описував своїм асистентам, які потім і допомагали йому створювати шедеври.

Нагадаємо, 24-річний син знаменитої супермоделі помер від передозування наркотиками.

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