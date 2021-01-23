Некролог. Вісім дружин, "Еммі" і заморожування тіла: чим запам'ятався Ларрі Кінг

Ларрі Кінг помер у віці 87 років після того, як заразився коронавірусом. Його шоу занесено до книги рекордів Гіннеса, у нього є зірка на "Алеї слави", і саме Кінгу у 2000 році Путін сказав знамениту фразу "вона потонула".

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Телеведучий Ларрі Кінг / Фото: Getty Images

Ларрі Кінг: біографія

Майбутній найвідоміший телеведучий США виріс у Брукліні. Ларрі народився в єврейській родині емігрантів з Австрії та Білорусі. Він насилу закінчив школу, а в коледжі не навчався.

Його кар'єра почалася на радіо, де Кінг працював прибиральником, але завдяки щасливому випадку йому вдалося вийти в ефір.

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Ларрі Кінг / Фото: Getty Images

Саме на радіостанції Ларрі Кінг запустив своє перше нічне шоу, куди запрошував гостей, а незабаром перебрався на канал CNN.

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За час своєї кар'єри Ларрі Кінг провів понад 60 тисяч інтерв'ю. Він спілкувався зі світовими зірками та політиками, серед яких були Дональд Трамп, Білл Клінтон і Володимир Путін.

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Останній, до речі, у 2000 році відповів на запитання Ларрі Кінга про катастрофу атомного підводного човна "Курськ", сказавши знамениту фразу "вона потонула".

Цікаві факти з життя Ларрі Кінга

Ларрі Кінг вісім разів був одружений. У нього є четверо дітей від трьох дружин. Син та дочка померли в 2020 році.

На "Алеї слави" є іменна зірка Ларрі Кінга, він також є володарем премії "Еммі" та інших нагород.

Шоу Ларрі Кінга занесено до книги рекордів Гіннесса як найтриваліше шоу на телебаченні з беззмінним ведучим.

Голосом Ларрі Кінга в мультфільмах "Шрек 2", "Шрек 3" і "Шрек назавжди" говорить потворна зведена сестра Доріс.

Ларрі Кінг / Фото: Getty Images

У 2011 році в ефірі CNN Ларрі заявив, що планує заморозити своє тіло після смерті за допомогою кріоніки – технології глибокого охолодження тіла.

У 2017 році у журналіста діагностували рак легені. Але хворобу виявили на ранній стадії, тому Ларрі прооперували, при цьому видалили 20% органу і тим самим врятували йому життя.

У 1989 році під час інтерв'ю з Дональдом Трампом Кінг запитав: "Ви можете поставити людей в незручне становище і змусити їх відчувати дискомфорт, якщо захочете – як Ви це робите!?", на що Трамп попросив у ведучого дозволу посунутися подалі, адже у Кінга погано пахло з рота.

Ларрі Кінг видав декілька книг про хвороби серця, бо сам стикався з цим – в 1987 році він переніс серцевий напад.

Особисте життя Ларрі Кінга

Ларрі Кінг вісім разів укладав шлюб і вісім разів розлучався. Вперше він одружився, коли йому було 19 років. Першою дружиною Ларрі стала однокурсниця.

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Далі він був одружений на Аннет Кайє, яка народила йому сина, потім на моделі "Playboy" Алін Акінс, з якою, до речі, йшов під вінець двічі.

Ларрі Кінг та його дружина Шон / Фото: Getty Images

Дружинами телеведучого також були вчителька, бізнесвумен та акторка. Останній шлюб Ларрі з акторкою і телеведучою Шон Кінг тривав 22 роки. Вони розлучилися в 2019-му.

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