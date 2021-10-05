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Олександр Ольшанський

Назад в соціалізм? Хто відповідає за зміну економічного курсу в Україні

Олександр Ольшанський

підприємець, президент холдингу Internet Invest Group, заступник голови виконавчого комітету реформ

5 жовтня, 15:33
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В Україні єдиний орган, який відповідає за фіскальну політику, – це парламент. Ні президент, ні Кабінет міністрів за фіскальну політику не відповідають. Тільки парламент може змінювати податки і впливати таким чином на економіку.

Я прихильник нашого президента і голосував за нього, і мені подобається та політика, яку він проводить. Водночас я, наприклад, не згоден з економічною частиною того, що відбувається в парламенті і з економічною частиною політики партії "Слуга народу". Був різко змінений економічний курс і, умовно кажучи, з позиції лібертаріанської або близько до неї ми перейшли до позиції "близько соціалістичної". Іноді навіть ще лівіше.

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Як підприємець я розумію, чим це закінчиться. Якщо подивитися наші зміни за 2,5 роки щодо фіскального законодавства, то пан Гетманцев (глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев) легко б вписався в якусь "ліво-соціалістичну" партію, можливо навіть комуністичну.

Регулює економічне життя в країні виключно парламент. Мінфін може тільки розпоряджатися бюджетом, він може витрачати на щось гроші, але він не регулює відносини з підприємцями.

Якщо говорити про виборця, він дійсно розчарований, але виборець голосує за партію влади зараз з дуже простої причини: багато речей зрушили з мертвої точки. Речі, що не зсувалися з неї 20-30-річчям. Люди бачать ситуацію з тарифами, так, тарифи зростають, але вони ростуть у меншій мірі, ніж зростають ціни на енергоносії, тут теж є певні заслуги. Я думаю, що причина в цьому. Хоча я, як підприємець, не можу підтримати економічну політику, яку проводить Гетманцев, наприклад.

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