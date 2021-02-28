Пенсії в Україні. Молодь має сподіватися тільки на себе (рос.)

В марте украинские пенсионеры станут богаче: власти обещают им индексацию пенсий. То есть перерасчет в сторону увеличения. Чиновники говорят, что добавят аж 11%. Но уточняют: прибавку получат не все, а только около 8 млн пенсионеров из 11 млн человек. Остальным доплата не положена, так как касается она только трудовых пенсий, то есть пенсий по возрасту. А не научных, военных, государственных и других видов пенсий.

Реклама

Да и сама доплата будет разной – минимум 100 грн, в среднем 300 грн, а максимум около 1 700 грн, это почти целая минимальная пенсия! Так много получат счастливчики, которые "натрудились" на пенсию в 16 тыс. грн. Есть в Украине и такие пенсионеры.

Но сейчас речь не о нынешних, а о будущих пенсионерах.

Тех, кому до пенсии еще надо трудиться лет 20-40 и более. Какие пенсии они получат? Для понимания: сейчас средняя пенсия в Украине – 3507 гривен. При этом власти из года в год повторяют мантру о том, что население стареет, один работающий вынужден содержать одного пенсионера. А лет через 20 на одного работника будет полтора пенсионера. И государство окажется не в состоянии платить новым пенсионерам, вне зависимости от величины их заработка, пенсии больше минимальных. На сегодня это 1 769 гривен или 63 доллара США. Не много…

В Украине более 20 лет назад приняли закон об обязательных накопительных пенсиях. То есть часть своего заработка (5-7%) работник в обязательном порядке отчисляет в специальный пенсионный фонд (предполагается, что государственный) на личный накопительный счет. Эти деньги инвестируются в экономику страны, приумножаются, перекрывая инфляцию. И через 25-40 лет нынешний 20-35 летний молодой человек, став пенсионером, получает уже две пенсии. Маленькую государственную и личную, какую кто заработал. Ибо, чем больше официальная зарплата, тем больше пенсия. Закон этот не работает уже 20 лет, так как нет механизма сохранения накоплений работника. И через 25-40 лет они превратятся в ничто.

Вывод у меня напрашивается сам собой: молодежи нужно надеяться только на себя. То есть уже сегодня пытаться что-то копить на старость.

В гривневых депозитах, а лучше в валюте или в золотых слитках, в ценных бумагах. Инструменты для инвестирования есть.

Реклама

Вот только у большинства молодых людей, в чем я убедился лично, поговорив со многими из них, нет ни желания заниматься обеспечением своей достойной старости, ни даже элементарного понимания того, что на достойную пенсию от государства им вряд ли придется рассчитывать.

Единицы ответили, что они заботятся о своей будущей жизни в возрасте 60+. Одни пытаются строить карьеру, надеясь на солидную "белую" зарплату, другие копят сбережения в долларах.

У большинства ответы: не задумывался, не коплю, мне рано еще думать о пенсии, не имею возможности, а зачем, все равно эти деньги пропадут.

Моему поколению, которому уже за 60 лет, но еще нет 70-ти, было проще. Лет 15-20 стажа мы заработали "при совке", как сейчас молодые презрительно называют времена СССР. Тогда было правило: "кто не работает, тот не ест", за тунеядство сажали в тюрьму. Поэтому приходилось трудиться. Недостающий стаж для пенсии – еще лет 20 – мы худо-бедно добрали уже при независимости. Но все равно пенсии у многих минимальные или чуть больше.

Мои молодые собеседники называют текущие пенсии "смешными" и говорят, что для безбедной старости им нужна пенсия 800-1000 долларов в месяц.

На этом поставим точку. А что думает молодежь по поводу пенсий – смотрите на влоге Деда Панча:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама