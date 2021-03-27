Чому ми знову переводимо стрілки годинника (рос.)

С 28 марта Украина вновь переходит на летнее время. И так почти 40 лет, за исключением 1991-96 годов. В этом году попробовали навсегда отказаться от перевода стрелок. Но не вышло, хотя очень стремились.

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Получилось, как в бородатом анекдоте. Идет старый одессит-контрабандист через границу. Вдруг пограничники: "Стой, кто идет?!" Контрабандист обреченно поднимает руки вверх и говорит: "Ша! Уже никто никуда не идет…"

Нечто похожее произошло у наших парламентариев, пытавшихся неделю назад в пожарном порядке принять закон об отмене летнего времени. Увы, принятый в первом чтении документ минимумом голосов (226) отправили на повторное второе чтение. Хотя что там дорабатывать? Закон элементарный, как две стрелки – часовая и минутная.

Но в роли "пограничников" для наших парламентариев выступил Евросоюз, с которым Украине желательно "сверять часы", прежде чем переводить время. Раз уж мы стремимся в Европу.

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В Старом Свете еще в 2018 году задумались о том, чтобы всем дружно не крутить стрелки часов весной на час вперед, осенью на час назад. А решить: какой стране лучше всегда жить по какому времени: по Гринвичу, Гринвич +1 час, Гринвич +2 часа. Весной 2019 Европарламент становил переходный период – два года, аккурат до марта 2021-го. И не уложились.

Напомню: в ЕС три часовых пояса: западноевропейское время – Ирландия, Португалия и Великобритания (бывший член ЕС, но время по Гринвичу), центральноевропейское время – 17 государств, время "Гринвич+1 час" и восточноевропейское время – Болгария, Греция, Румыния, Кипр, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, время "Гринвич+2 часа". Кстати, в Украине тоже "Гринвич+2 часа". Но это зимой, летом получается на час больше. Если вспомнить, что в РФ с 2014 года часы не переводят, у них осталось зимнее время. И с 28 марта восточноевропейское летнее время будет такое же, как московское.

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А теперь – в чем камень преткновения. Главными "смутьянами" оказались французы, 60% которых, по результатам опроса общественного мнения, решили навсегда остаться… на летнем времени. Так как Франция зимой живет по "Гринвич+1 час", то после такого решения будет жить по "Гринвич+2 часа!" А вся остальная центральная Европа – по "Гринвич+1 час!" Возникнет разница во времени между членами ЕС, которой раньше не было.

Главное неудобство – придется согласовывать графики движения транспорта с учетом разницы во времени. Это не только неудобство, но и серьезная проблема: если самолет вылетает из Франции в семь утра, то после рассинхронизации часов возникнет разница. И данный слот времени для посадки в аэропорту Германии может быть занят. Франция – не единственная. Поэтому немцы категорически против превращения ЕС в "часовое лоскутное одеяло".

Выходит, что наши депутаты поступили правильно, отложив перевод часов до тех пор, пока в ЕС не определятся, куда крутить стрелки, в "лето", или в "зиму". И если там решат, что в "лето", то и нам придется тоже навсегда остаться на летнем времени. Кстати, у нас оно будет "московским".

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С моей точки зрения, зимнее время предпочтительнее для всех. Потому что летнее время – не естественное, оно идет на час "вперед солнца". Как известно, солнце стоит на юге в полдень, в 12 часов дня. А по летнему времени – оно на юге в 13 часов дня! Поэтому астрономически зимнее время – правильное, оно "по солнцу"!

Но решаю не я и даже не мы – государство Украина…

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