"П'яна" їзда: космічні штрафи або все ж позбавлення прав? (рус.)

В Украине – очередная кампания по искоренению пьянства за рулем. Верховная рада приняла закон, по которому и так немаленькие штрафы за пьянство (и употребление наркотиков) за рулем увеличены в разы. Напомню: ранее, если попался первый раз подшофе – накажут на 3400 грн, второй раз – на 8400 грн. Могут и лишить прав на 1-3 года. Но теперь все стало намного жестче: депутаты повысили штрафы в 5-6 раз.

Теперь 17 000 грн – первый штраф за пьянку, 51 000 грн – за повторное нарушение. Причем за повторное нарушение лишают еще и водительских прав на 10 лет. А за третий случай – конфискация автомобиля.

Реклама

Машину автомобильного алко-рецидивиста продадут с молотка, возможно, за смешную цену, а деньги отдадут бывшему владельцу – "на опохмел".

В МВД и депутаты уверены: "закручивание гаек" сократит пьянство за рулем до минимума. Хочется и мне в это поверить. Но не получается. И вот почему.

Рассмотрим несколько ситуаций.

Первая: патрульные остановили небедного выпившего человека на дорогой иномарке. Лишаться прав он не хочет, поэтому желает "договориться". То есть, нетрезвый водитель теперь предлагает копу взятку, равную половине его месячной зарплаты за то, чтобы "не унюхал" запаха. А если пьяница-водитель уже "рецидивист", то взятка равна двум зарплатам сержанта-патрульного. Каждый ли коп устоит перед соблазном "срубить деньжат по-лёгкому" при заработке в 12 тысяч гривен? Нет, я не утверждаю, что полиция у нас поголовно – взяточники. Но случаются: человек слаб, а соблазнов в жизни много.

Вторая: патрульные остановили сельского дядьку за рулем "копейки", который хорошо "принял" на грудь у кума (свата, брата) и теперь едет на ней домой. Потому что в селах общественного транспорта и такси, как в городах, нет. Взятку дядька не предлагает, так как денег у него негусто. А надо будет дать, по "неофициальному тарифу", уже не менее 8500 грн. Просит: "Отпустите, хлопцы!" Отпустить? Так он и в следующий раз выпьет. И рано или поздно либо сам убьется, либо кого-то убьет. Из собственного опыта знаю: таких случаев в глубинке – через одного. Особенно на праздники. Полиции мало, не справляется.

Но, допустим, выписали полицейские нашему дядьке штраф 17 тыс. грн. И что – это его наказали? Нет, это его семью наказали, которая теперь жить впроголодь будет.

Реклама

Не зря при проклятом царизме селян не штрафовали за провинность, а били по филейным частям "буками". То есть палками. Чтобы и сам почувствовал, и семья не пострадала.

Конечно, же не призываю вернуть телесные наказания для пьяниц за рулем. Не те времена. Наказывать надо по-другому: сразу же отбирать водительские права. И никаких штрафов! Причем отбирать надолго – на первый раз минимум на три года. На второй раз – на 10 лет, на третий раз – пожизненно.

А для тех, кто сядет за руль без прав – парламентарии тоже штрафы увеличили. С 510 грн – до 20400. Это на первый раз. На второй раз – 40800 грн. Вот здесь я депутатов поддерживаю. Потому что альтернативы уже нет. Права отобрали, "буками" бить – негуманно. Хотя я таких на второй раз уже не штрафовал бы, а сажал на пару лет за решетку. Чтобы семья не страдала.

А что думает молодежь по поводу пьяных за рулем – смотрите на влоге Деда Панча:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама