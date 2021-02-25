Притулок "Сіріус" – мрія довжиною у 20 років

Я завжди мріяла про повну перебудову притулку. Щоб на території були встановлені сучасні та комфортні вольєри, були проведені всі необхідні комунікації.

Потім, я зрозуміла, що питання значно ширше ніж просто один притулок. Потрібно змінювати застарілу систему притулків в Україні в цілому.

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Вони повинні стати простором для освіти та адопції, де тварини будуть перебувати тимчасово, де будуть відбуватися заходи які будуть формувати культуру відношення до тварин.

Новий простір має виконувати такі функції:

освітню: формувати культуру відношення до тварин, показати, що тварини рівноправні члени суспільства та сім’ї;

адаптивну: готувати безхатню тварину до життя з людиною;

медичну: надавати ветеринарну допомогу, а також проводити стерилізації.

Тому народилася ідея зробити в "Сіріусі" пілотний проект такого простору, щоб відпрацювати всі деталі. Цю модель притулку зможуть використовувати інші притулки в Україні. Це особливо доречно, бо "Сіріусу" терміново потрібна реконструкція. Майже всі вольєри в притулку побудовані з дерева, на жаль, за сім років вони почали руйнуватися. При будівництві ми використовували сосну, яка вже давно почала гнити. Від погодних умов – заржавіла сітка. Навіть у далекому 2013 році будівництво таких вольєрів обійшлося нам у 2 млн гривень.

Найбільший страх – це те, що через рік підопічні "Сіріусу" (собачки) можуть опинитися без вольєрів.

На сьогодні у нас під опікою більше ніж 2 985 собак. А тепер уявіть ситуацію коли вони опиняться всі разом на території 4 га без даху над головою. Це буде катастрофа.

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Ситуація з котами теж критична, у нас абсолютно не вистачає для них приміщень.

Декілька років назад архітектурне бюро AIMM – втілило наші мрії в реальний проект реконструкції. На плані та відео ми побачили, як він буде виглядати й одразу закохалися:

Це неймовірний проект нового та сучасного притулку, який буде зручний і тваринам, і людям (працівникам, відвідувачам). Концепція містить у собі створення поліфункціонального комплексу, що охоплює весь функціонал догляду за тваринами до пошуку для них нового дому. Вона дозволяє створити максимально комфортні умови для життя тварин. Прозорі частини фасадів розміщенні під таким кутом, щоб тварини бачили один одного менше. Завдяки цьому рішенню, чотирилапі будуть вести себе спокійно та створювати менше галасу, зберігаючи своє здоров’я, оточуючих співробітників, мешканців селища та відвідувачів.

Ще дуже важливий момент, при такому будівництві хвостики зможуть гуляти кожен день у внутрішньому дворику, а не сумно чекати коли до них дійде черга, адже вигуляти понад 3100 тварин – неможливо. У серпні ми відкрили та заселили перший модуль – це 16 нових вольєрів. Це був пробний модуль, зараз ми вносимо нововведення для того, щоб зробити їх ще більш комфортними та зменшити вартість, яка становить 2,5 млн грн.

Ми намагалися самотужки зібрати кошти на реконструкцію, але це неможливо при таких витратах. Ледве вистачає ресурсів, щоб ремонтувати те, що вже є.

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Ми постійно шукаємо можливість зробити умови для проживання тварин ще комфортніше та якісніше. Всі сили покладаємо на поліпшення ситуації. На жаль, у нас немає постійного фінансування. Ми виживаємо більшою мірою завдяки звичайним українцям, які відправляють благодійні внески.

Для забезпечення якісних умов проживання тварин необхідно більше 1 млн гривень на місяць, але, на жаль, ми стільки не збираємо. Нам вдається оплачувати лише малу частину з того, що беремо для притулку. На сьогоднішній день борг становить більше 300 тисяч гривень. Це корм, м'ясо, ветеринарні препарати та оплата за лікування тварин у клініках.

Тому ми вирішили запустити освітній проект разом із псом-блогером Гермесом, який раніше жив на вулиці.

Плануємо зібрати за допомогою проекту кошти на 12 модулів, а також залучити бізнес, інвесторів, меценатів, щоб запустити функціонування нового пілотного простору та почати змінювати систему притулків в Україні. Зараз проходить наступний етап нашого освітнього проекту – вихід художньої гумористичної книги від Гермеса "Практичний посібник з людинознавства". В якій він ділиться рекомендаціями для тварин, які планують завести собі людину або вже живуть у сім’ях.

Купуючи книгу, ви допомагаєте будувати вольєри, і брати участь в реконструкції притулку. Для цього ми запустили кампанію на BIG IDEA, щоб зібрати кошти на друк книги. Ми дуже чекаємо чуйних, щедрих людей, організації, які могли б приєднатися до реалізації проекту перебудови притулку і здійснити нашу мрію. Сподіваємося, що такі люди ще існують в нашому світі!

Найбільша проблема – відсутність гуманного ставлення до тварин

Ми вирішили запустити освітній проект тому що все починається з культури.

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Коли ми бачимо безпритульну тварину на вулиці потрібно розуміти, що вона тут опинилася не за власним бажанням. Потрібно дивитися на проблему глобально. Така ситуація – це безвідповідальна поведінка людей.

Як це можна змінити?

змінювати культуру поведінки та ставлення до тварин починаючи з дитячого садочка;

стерилізувати та вакцинувати домашніх і безпритульних тварин;

популяризувати адопцію тварин із притулків;

приймати закони, які максимально захищають права тварин і контроль їх виконання.

Якщо всі ці кроки будуть втілені в життя ситуація буде змінюватися миттєво.

Світові практики, які можна втілити в нашій країні

Коли я створювала притулок було дуже мало інформації про те, як правильно це зробити. Не вистачало такого собі посібника "Як побудувати притулок з нуля". Тоді вирішила шукати міжнародні практики, просила всіх знайомих, які їздили закордон надсилати мені фото та відео притулків. Для того, щоб зробити максимально комфортні та зручні умови для своїх підопічних.

У багатьох країнах Європи безпритульні тварини на вулицях практично відсутні, а їхня кількість є незначною. Це пов’язано з тим, що ці країни вживають заходи на рівні всієї країни, які попереджають утворення нових безпритульних тварин, та які дозволяють зменшити їхню кількість тільки гуманними методами.

Зараз, на мою думку, найголовніше на всеукраїнському рівні запровадити обов'язкову реєстрацію та ідентифікацію домашніх тварин.

Адже в Україні вже діє міжнародна база Animal-ID, яка дозволяє зареєструвати свого улюбленця і мати офіційну ідентифікацію у будь-якій країні світу.

Також необхідно прийняти закони, які максимально будуть захищати права тварин і найголовніше – контролювати їх виконання. Було б чудово, щоб ЗМІ приєдналися та почали правильно висвітлювати питання безпритульних тварин, робити сюжети про тварин, які шукають сім'ї, розповідали про те, як правильно утримувати тварин вдома та популяризували гуманне ставлення до пухнастиків.

Ми завжди раді, коли нас запрошують у школи, дитячі садочки провести виховні лекції для дітей. Потрібно навчати та розвивати культуру відношення до тварин із самого дитинства.

Великі зміни починаються з маленьких кроків, тож ми віримо, що зможемо зробити життя безхатніх тварин кращим.

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