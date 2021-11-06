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Олексій Росовецький

В сети появился первый трейлер украинского фильма "Небезпечна гра" (рос)

Олексій Росовецький

кінокритик

6 листопада, 12:49
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Впервые в Украине снимается политический триллер, вдохновленный реальными событиями из недавней истории Украины. Первый трейлер фильма "Небезпечна гра", который является спортивной драмой о триумфальных победах украинских спортсменов на футбольном поле и одновременно политическим триллером, опубликован в YouTube.

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История, которая составляет сюжетную канву "Небезпечної гри", прежде никогда и никем не была рассказана – ни в СМИ, ни в документальной, ни в художественной литературе. Еще бы: ведь речь идет об истории противостояния украинского футбольного клуба и его тренера двум политическим кланам. В своей борьбе за власть представители партийной элиты и высокопоставленные сотрудники КГБ пытаются использовать успехи украинского клуба, который триумфально выигрывает Кубок кубков УЕФА 2 мая 1986.

Особый драматизм этому противостоянию придает исторический фон – Чернобыльская катастрофа. В те дни, когда наши футболисты сражаются за победу, украинское правительство делает все возможное для того, чтобы скрыть от народа истинные последствия аварии на ЧАЭС.

За персонажами "Небезпечної гри" стоит реальные исторические лица, которых можно легко узнать на экране. Центральная и наиболее драматичная фигура фильма – тренер, который вынужден противостоять опасной игре с высокопоставленными силовиками, и одновременно вести команду к победе в опасные для украинского общества времена.

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В этой истории украинский футбольный клуб, использующий передовые достижения мирового спорта в противовес советским, становится метафорой украинского общества, которое вступает в борьбу за движение в цивилизованный западный мир.

Авторами сценария фильма выступили Денис Замрий (известный по сценариям к таким фильмам, как "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Полювання на Вервольфа", "7 днів до весілля", "Не намагайтеся зрозуміти жінку", "Лікар Філатов" и др.) и Сергей Саломатин. Продюсеры – Алексей Комаровский и Сергей Саломатин. Режиссер трейлера – Алексей Комаровский. Производство – продакшн-компания IdeaFilms.

В главных ролях задействованы Александр Першин, Александр Третьяченко и Сергей Кучеренко. Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

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