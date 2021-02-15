Три головні новини науки за минулий тиждень (рос.)

Сегодня у нас традиционный обзор новостей из мира науки – что, на мой взгляд, важного приключилось в научном мире за прошедшую неделю.

Запишите в свои ДНК

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Вот эта божественная ДНК – это теперь средство массовой информации. Значит, ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке научились заводить информацию в ДНК просто из компьютера. Берут, стало быть, ctrlC из любого файла и фигачат прямо в молекулу ctrlV. Как на флешку.

Дальше то существо, в ДНК которого прикреплен этот файл, начинает размножаться и повторяет прикрепленную информацию во всех последующих поколениях.

"Двоичный код компьютерной программы (набор нолей и единиц) мы переводим в электрические импульсы, которые посылаем в клетку. На ее поверхности есть рецепторы, которые воспринимают эти сигналы и уже переводят их на язык ДНК, автоматически выстраивая нужную последовательность генома. А это значит, что позже, считав эту последовательность, мы сможем восстановить, воссоздать информацию, сохраненную в популяции клеток", – утверждает профессор системной биологии Харрис Ванг (Harris Wang).

На самом деле, там у них пока все сложно с записью информации в клетку и долго. Но они открыли эти ворота. Так что скоро я запишу себе в ДНК что-нибудь наподобие знания кунг-фу.

Юбилей полярной станции "Академик Вернадский"

Заметным событием прошлой недели в Украине стал юбилей полярной станции "Академик Вернадский". Об этом можно почитать везде. Я же отметил, что у них удивительный, харизматичный и напористый директор Евгений Дикий.

Если кто помнит у Конана Дойла описание профессора Челенджера в "Затерянном мире" – так вот, это он. Чувак реально видит цели и не видит препятствий.

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Реально добился существенного повышения зарплат всем участникам экспедиции. Теперь там можно заработать не меньше 50 000 в месяц. Есть теперь мотивация слушать постоянно ор вонючих (капец каких вонючих) пингвинов и совершать научные подвиги. Не смотря на жесткие карантины в странах на пути следования экспедиции, Евгений, фактически он-лайн, провел людей до самой станции. В общем, у науки должны быть именно такие лидеры, я считаю.

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Арабский Марс – космическое будущее Украины

Арабский мир ликуект! Еще бы – их спутник вышел на марсианскую орбиту и будет теперь изучать атмосферу красной планеты. В честь этого события Арабские Эмираты провели захватывающее шоу. Изображения марсианских спутников Фобоса и Деймоса (прикиньте, у Марса аж две луны) были спроецированы в небе на Земле, в то время как спутнику оставалось всего несколько часов до выхода на орбиту Красной планеты.

"В ознаменование этого исторического достижения и великой работы Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида, в небе Дубая появилось две луны, отражая пейзаж, который можно увидеть с поверхности Марса", – говорится в сообщении правительства ОАЭ.

И я, конечно, рад за арабов. Чем больше будет космических проектов на Земле, тем больше будет заказов и для Украины.

Кстати! Американо-украинская Firefly Aerospace получила контракт от Аэрокосмического управления США на доставку груза в 2023 году на Луну общей массой 94 кг для исследований и технологических демонстраций. Компания при этом пока не запустила ни одной ракеты, но готова это сделать. И в NASA им поверили.

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В контракт входит сборка/интеграция аппаратуры в конфигурацию для запуска, запуск с Земли, посадка на Луну и выполнение миссии. Компания использует свою ракету и посадочный модуль Blue Ghost. Вот так. А вы говорите, снег вам мешает из дому выйти.

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