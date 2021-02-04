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Дмитро Волков

Оглядач телеканалу "Україна"

Українці створили унікальний проект для NASA (рос.)

4 лютого, 13:40

Ура! Ура! Ура! Украинская команда FireWay стала победителем форума программистов-разработчиков NASA Space Apps Challenge 2020 в номинации "Лучшее использование технологий". Украинцы создали универсальный космический коннектор, который позволяет заправлять спутники топливом прямо на орбите. Какая еще дозаправка в воздухе? Нет там никакого воздуха!

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Запомните эти имена, а кто может – тегните. Я ими горжусь: Роман Малькевич, Елена Компаниец, Иван Гришко, Максим Копицкий, Дмитрий Иванников и Кирилл Андриец.

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Как говорится в описании проекта на сайте конкурса, строительство коммуникационных спутников стоит 300 миллионов долларов, а запуск – 100 миллионов, срок их службы составляет около 15 лет. После того, как аппарат исчерпает запасы топлива, он больше не может оставаться на заданной орбите, начинает дрейфовать и становится бесполезным. Правда, не сказано, сколько будет стоить такая заправка и сколько спутников тупо собьют из-за неправильного расчета траектории подлета.

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українці NASA космос Дмитрий Волков
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