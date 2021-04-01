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Євген Істребін

Системний аналітик

Чиновники маніпулюють з показаннями ковідной статистики? (рос.)

1 квітня, 12:03

Хмельницкая область должна была сегодня уйти в красную зону. Но благодаря ловкости рук чиновников облздрава показатель по доле заполненных коек с кислородом не достиг положенного уровня в 65%, а составил всего 64,4%. Не хватило всего 0,6 п.п.

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Ввиду этого формально МОЗ не признает область красной, так как не выполнены критерии отнесения области в красную зону.

Два дня койки с кислородом были заполнены более 65%, а на третий день не дотянули полпроцента. И все, область может тусоваться и дальше.

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А то, что Хмельницкая область по уровню госпитализаций на 1 млн населения с показателем 1 773 вчера заняла ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРАНЕ, на это наплевать! В МОЗ этого не видят, у них свои критерии! Они рисуют виртуальные койки, чтобы проценты были красивые.

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карантин Хмельниччина коронавірус червона зона
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