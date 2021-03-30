Чому Африка так важлива для світової економіки (рос.)

Африка – это один из последних резервов роста для текущей мировой экономической модели. Богатая ресурсами, технологически отсталая часть мира, развитие которой может стать драйвером, который вытащит мировую экономику и позволит на некоторое время преодолеть затяжной кризисный период.

Существует разная Африка. Многие страны континента после освобождения от колониализма погрязли в пучине междоусобных гражданских войн, клановых противостояний и стали полем битвы корпораций за ресурсы. Нужно понимать, что различия в экономическом, социальном, культурном развитии порою кажутся расстоянием в века.

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Одно из наиболее развитых государств континента, один из членов БРИКС, ЮАР переживает не лучшие моменты в своем экономическом развитии. До предела обострились противоречия между коренным населением и бурами. Достаточно красноречиво ситуация отражается на примере Йоханнесбурга, где многие бывшие бизнес-центры стали обиталищем многочисленных, пришедших в город жителей окрестностей.

Руанда – одна из самых быстрорастущих в экономическом аспекте стран региона. Наша компания реализовала здесь один из проектов направления Smart City в г. Кигали, столице Руанды.

В Мозамбик вместе с обнаружением серьезных залежей полезных ископаемых пришли боевики ИГ. Как не вспомнить в этой связи реплику Збигнева Бжезинского из его книги Великая шахматная доска: "Нет никакого исламского фундаментализма – есть только нефть и газ".

Мятежный мозамбикский регион уже привлек немало джихадистских боевиков из Ближнего Востока, а также стран Восточной и Центральной Африки — Сомали, ДР Конго, Танзании и Кении. Террористы захватили города Мосимбоа-да-Прая и Киссанга и методически изолируют удаленные селения, блокируют пути сообщения, подъездные пути, дороги и мосты.

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С точки зрения анализа процессов на рынке телекоммуникаций, на котором работает наша компания, то мы наблюдаем разрушение инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования операторов Vodacom и Movitel.

Почему я говорю об Африке?

Согласно мнениям некоторых авторитетных экономистов, капиталистическая модель экономики подошла к своему пределу в начале ХХ века.

В тренді Чому Африка так важлива для світової економіки (рос.)

Драйвером, необходимым для роста потребительского спроса, а соответственно и производства послужили Первая и Вторая мировые войны. Экономики многих государств были разрушены – соответственно, восстановление этих стран и стало питательной средой для поддержания существующей мировой экономической модели. Это дало текущей системе короткую передышку.

Следующим этапом стал развал Советского союза, а также перенос производств в Азиатско-тихоокеанский регион. Первое событие открыло новые рынки сбыта, второе позволило снизить себестоимость продукции за счет более низкой стоимости рабочей силы. И снова экономическая модель продлила свое существование.

Грядущим этапом в поддержке мировой экономической системы мне видится развитие Африки и освоение ее рынков сбыта. Этому препятствует ряд фундаментальных причин:

Противостояние глобальных центров силы. Основное противостояние на континенте развивается между США, Китаем и Россией. Локальными игроками можно считать Италию (Ливия), Францию (Север Африки и зона Сахеля), Великобританию (страны Британского содружества).

Основное противостояние на континенте развивается между США, Китаем и Россией. Локальными игроками можно считать Италию (Ливия), Францию (Север Африки и зона Сахеля), Великобританию (страны Британского содружества). Непрозрачность финансирования и тотальная коррупция во всех эшелонах власти. Мировой банк запустил проект для прямых инвестиций и венчурного капитала в восьми странах UEMOA. (Западноафриканский экономический и валютный союз, куда входят Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того.) Новые правила представляют собой значительный прогресс для сферы прямых инвестиций в регионе.

Мировой банк запустил проект для прямых инвестиций и венчурного капитала в восьми странах UEMOA. (Западноафриканский экономический и валютный союз, куда входят Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того.) Новые правила представляют собой значительный прогресс для сферы прямых инвестиций в регионе. Низкий уровень развития технологий. Ожидается, что к 2024 году 2Africa — амбициозный подводный кабель длиной 37 000 км вокруг Африки, Ближнего Востока и Средиземноморья, обеспечит быстрым и дешевым интернетом 16 африканских стран.

Ожидается, что к 2024 году 2Africa — амбициозный подводный кабель длиной 37 000 км вокруг Африки, Ближнего Востока и Средиземноморья, обеспечит быстрым и дешевым интернетом 16 африканских стран. Колоссальные культурные, религиозные и социальные противоречия во множестве стран. Практически в каждом государстве мира, речь идет не только об Африке, существуют болевые точки в культурных, социальных, религиозных отношениях народов, проживающих в рамках одного государства. Нажимая на эти точки, выгодополучатели имеют возможность управлять ситуацией. Принцип Divide et impera всегда остается актуальным.

Практически в каждом государстве мира, речь идет не только об Африке, существуют болевые точки в культурных, социальных, религиозных отношениях народов, проживающих в рамках одного государства. Нажимая на эти точки, выгодополучатели имеют возможность управлять ситуацией. Принцип Divide et impera всегда остается актуальным. Сложная эпидемиологическая ситуация. Сомали, Нигерия, Чад, Центральноафриканская Республика, Сьерра-Леоне и Гвинея входят в группу стран с самым высоким уровнем смертности детей младше 5 лет – более 100 смертей на 1 000 рождений. Инфицированы ВИЧ по крайней мере 10% населения в Ботсване, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южной Африке, Замбии и Зимбабве. В регионах, затронутых вооруженными конфликтами, многие больницы разрушены (например, в северной части Мали – 93%), практически отсутствуют чистая вода и мыло.

Сомали, Нигерия, Чад, Центральноафриканская Республика, Сьерра-Леоне и Гвинея входят в группу стран с самым высоким уровнем смертности детей младше 5 лет – более 100 смертей на 1 000 рождений. Инфицированы ВИЧ по крайней мере 10% населения в Ботсване, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южной Африке, Замбии и Зимбабве. В регионах, затронутых вооруженными конфликтами, многие больницы разрушены (например, в северной части Мали – 93%), практически отсутствуют чистая вода и мыло. Отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры. На данный момент основные потребности внутриконтинентального рынков обеспечиваются автомобильным транспортом, на который приходится около 75% грузовых и 80% пассажирских перевозок. При этом объемы возрастают ежегодно на 4-6%. Но состояние сети автомобильных дорог в целом не соответствует потребностям экономики, автотранспортное обслуживание характеризуется высокой стоимостью и низким качеством. Что касается морского транспорта, то когда в мире наблюдается замедление контейнерных перевозок, в это же время Африка продолжает демонстрировать рост. В 38 странах Африки, имеющих выход к морю, насчитывается более 80 портов для международной и региональной торговли.

На данный момент основные потребности внутриконтинентального рынков обеспечиваются автомобильным транспортом, на который приходится около 75% грузовых и 80% пассажирских перевозок. При этом объемы возрастают ежегодно на 4-6%. Но состояние сети автомобильных дорог в целом не соответствует потребностям экономики, автотранспортное обслуживание характеризуется высокой стоимостью и низким качеством. Что касается морского транспорта, то когда в мире наблюдается замедление контейнерных перевозок, в это же время Африка продолжает демонстрировать рост. В 38 странах Африки, имеющих выход к морю, насчитывается более 80 портов для международной и региональной торговли. Низкий уровень урбанизации населения. Технологические прорывы не могут возникнуть при доминировании сельского населения. Данные по темпам роста урбанизации Африки крайне противоречивы, но общий уровень урбанизации, по разным источникам, колеблется от 50 до 60%.

Технологические прорывы не могут возникнуть при доминировании сельского населения. Данные по темпам роста урбанизации Африки крайне противоречивы, но общий уровень урбанизации, по разным источникам, колеблется от 50 до 60%. Ужасающий уровень грамотности среди населения. Ситуация с грамотностью на континенте отличается от страны к стране. Достаточно высокий уровень наблюдается в Ботсване, Намибии, Экваториальной Гвинее – около 90%. Однако большинство стран испытывает с этим проблемы. Например, Чад, ЦАР и особенно Нигер. Вместе с тем, ситуация не безнадежная. Существует наглядный пример по ликвидации безграмотности был в Сомали при режиме Сияда Барре. Специально для этого в 1972 г. сомалийский язык перевели для удобства с арабской на латинскую графику. Было напечатано множество учебников, и уже в следующем году план запустили в городах, а в 1974 – уже на селе. За это время уровень грамотности взлетел с 5% до 70%.

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Несмотря на перечисленные выше пункты, на мой взгляд, субъекты мировой экономики в целом заинтересованы в освоении столь обширных новых рынков. Комплекс колоссальных проблем видится мне решаемым в течение ближайших 30-50 лет.

В завершении я хотел бы повторить свой тезис, о том, что именно Африке суждено стать одним из драйверов роста мировой экономики. Поэтому решать серьезные проблемы "Черного континента" придется всем миром.

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