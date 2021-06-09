Американська мрія. Як отримати візу та знайти роботу в США (рос.)

Украинцы мечтают поехать в Америку, одни хочет там жить и работать, другие путешествовать или навещать родственников. Но вот уже больше года из-за COVID-19 данная мечта является не досягаемой.

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Посольства США в Украине приостановило прием документов с марта 2020-го и не возобновило до сих пор. Еще летом прошлого года американское посольство открывало запись на подачу документов на получение визы, но аннулировало ее через два месяц. На данный момент ближайшая дата подачи документов –это ноябрь 2021.

Кто на данный момент может подавать документы на визу?

Виза В1/В2 (туризм/бизнес/гости). На данный момент возможно только продление визы. Те заявители, виза которых закончилась не позднее 24 месяцев, могут продлить визу на 10 лет. Также без собеседования получают визы дети до 14 лет, при условии, что у родителей уже есть виза и это люди старше 80 лет. Бизнес визу могут получить те заявители, цель поездки которых крайне важна для экономики США. Если посольство решит, что ваша поездка крайне необходима, то вам назначат собеседование вне очереди. Еще одно исключения – это похороны близких родственников или срочное медицинское лечение. Все остальные заявители должны ждать возобновления работы посольства.

На данный момент возможно только продление визы. Те заявители, виза которых закончилась не позднее 24 месяцев, могут продлить визу на 10 лет. Также без собеседования получают визы дети до 14 лет, при условии, что у родителей уже есть виза и это люди старше 80 лет. Бизнес визу могут получить те заявители, цель поездки которых крайне важна для экономики США. Если посольство решит, что ваша поездка крайне необходима, то вам назначат собеседование вне очереди. Еще одно исключения – это похороны близких родственников или срочное медицинское лечение. Все остальные заявители должны ждать возобновления работы посольства. Частично возобновлен прием документов на визы категории К (жены/невесты), на студенческие визы и транзитные визы.

Граждане Украины, у которых есть визы, могут без особых ограничений приезжать в Америку согласно новым правилам, которые связаны с COVID-19.

Но здесь есть еще один важный момент. Когда посольство возобновит работу, будут грандиозные очереди и большое количество отказов.

Так почему украинцам ставят так много отказов в США?

Количество отказов всегда связано в первою очередь с репутацией страны. Репутацию страны определяют, как политики, так и граждане. На мой взгляд, все очень просто. Америка смотрит на действия наших политиков и делает свои выводы. Политиков выбирают граждане, и значит, граждане вполне поддерживают действия власти. Все очень закономерно. Например, Америка первым делом закрыла большое количество консульств в разных городах России, а сейчас вообще приостановила работу посольств по многим визовым вопросам и не гарантирует, что в ближайшее время они откроются.

Нашим гражданам не верят еще и по той причине, что мы печально известны подделкой документов. Очень часто в посольство приходят заявители с поддельными приглашениями, справками с работы или банка. Украинцы, к сожалению, не считают это нарушением закона. Убеждение в том, что визовые офицеры не очень умные, наши сограждане с поистине детской верой подсовывают им подделки, а потом удивляются, почему получают отказ. Хочу вас разочаровать: в посольствах работают люди, которые не только владеют несколькими языками, но еще имеют большой опыт в работе с людьми.

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Поэтому мы и получаем такую ситуацию, что когда в посольство подают 100 неправдивых анкет, то иногда 101 правдивая получает отказ из-за действий остыльных, такая себе коллективная ответственность.

Действия страны и каждого отдельного гражданина формируют общее мнение о нашей стране.

Что делать если очень хочется работать в США?

Не пытайтесь попасть в страну нелегально. Получить визу В1/В2 и сменить ее там на рабочую – это нарушение закона.

Сразу отвечаю на вопрос, почему. Такое действие расценивается как ложь при собеседовании, и в будущем не только вам будут отказывать при собеседовании, но и вашим родственникам тоже. В свою очередь, вы не сможете получить грин-карту на протяжение нескольких лет и у вас не будет возможности посетить своих близких дома или забрать к себе детей. Я понимаю, что об этом не говорят, но жизнь нелегала крайне сложная. Вас в любой момент могут депортировать из страны, к вам не будут пускать родственников, работодатель легко может не выплатить вам зарплату и у вас не будет возможности получить медицинское обслуживание.

Как сделать правильно?

Необходимо найти работу в США, еще находясь в Украине, и подать документы на рабочую визу. Я понимаю, что это сложно, но всегда есть варианты – например, сезонная работа. Можно поехать на короткие строки и параллельно подыскивать что-то постоянное. Можно вернутся в Украину и сменить категорию визы.

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Конечно, Америка, как и любая развитая страна, привлекает на постоянную работу только лучших, с высокой квалификацией и знанием языка, но почему должно быть иначе? В этой стране хватает своих безработных, и они должны защищать их интересны, и безработные иностранцы им ни к чему. Это совершенно логично, что страна ищет тех, кто будет развивать экономику, а не быть ее обузой.

Как оценить свои шансы на получение визы?

Визовая история. Америка оценивает страны, в которых вы побывали. Зарубежные поездки показывают ваше благосостояние, говорят о том, какой вы человек и что вас интересует. Если вы, например, ездили на Мальдивы, Шри-Ланку, Маврикий и т д – то это показывает, что вы хорошо зарабатываете. Если у вас есть визы в Британию или Австралию – это говорит о том, что ваши документы были проверены странами с высокой репутацией и они вам доверяют. Но если вы один раз съездили в Египет и теперь хотите въехать по туристической визе в США, то получите отказ, так как по вашим поездкам не видно, что вы интересуетесь отдыхом за границей, или же у вас нет средств на заграничные поездки, а в США вы хотите попасть для нелегальной работы. Место работы – тоже много говорит о вас, ваших доходах и что вас держит на родине. Потому что, если человек построил успешную карьеру в Украине, вряд ли он захочет работать в США нелегально на низкоквалифицированной работе. Семья и дети не является 100% привязкой к родине, так как часто детей оставляют и иммигрируют без них. Но отсутствие детей или партнера не является причиной для отказа. Вам потребуется умение четко отвечать на вопросы, так как собеседование является важным этап при получении визы. Визовый офицер оценивает, как вы себе ведете и насколько вы уверены в себе.

Это основные пункты, на которые необходимо обратить внимание при подготовке документов для получения визы.

Важно понимать, что каждый из нас формирует репутацию страны. И если мы хотим свободно путешествовать в США или работать как граждане ЕС, то мы должны перестать подделывать документы и пытаться попасть в США нелегально.