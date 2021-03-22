Євроінтеграція за допомогою санавіації

Із 1 квітня в Україні почне повноцінне функціонування Система аеромедичної евакуації авіаційної безпеки МВС, і вже до осені бази розташовуватимуться у багатьох регіонах.

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Зрештою, не буду переказувати виступ міністра МВС Арсена Авакова у програмі "Свобода слова Савіка Шустера". Хто хоче – перегляньте самостійно:

Там міністр детально розповів і про гелікоптери, і про комплектацію і про решту нюансів.

Але до мене почали звертатися люди, котрі мало вірять у реалізацію цієї програми. Тобто вони нібито й вірять, але не знають, з чим і як це порівняти.

Я абсолютно чітко розумію всі ці перестороги. Адже, якщо взяти до уваги той факт, що донедавна (наголошу – донедавна) в Україні не було не те що потрібних гелікоптерів, які могли би бути задіяні, а й пілотів для таких гелікоптерів, то звісно сумніви залишились.

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Не буду вкотре розказувати про Єдину авіасистему МВС та Кременчуцький вертолітний коледж, де готують фахівців для цієї системи. Про це вже велася мова неодноразово.

Наразі я хочу запропонувати невеличкий аналіз того, як схожі системи аеромедичної евакуації, чи санавіації, працюють де-інде.

Одразу обмовлюся: до уваги не братиму США з тієї причини, що в кожному окремому штаті є свої закони, а значить можливості та рівні розвитку санавіації. Це як муніципальні служби, так і приватні клініки та служби, що формально можуть бути підпорядковані силовим структурам. Сполучені Штати – країна досить неоднорідна. І у так званих аграрних "картопляно-кукурудзяних" штатах, де кількість великих міст невелика і щільність населення теж – є свої нюанси у санавіації. У штатах же, де є міста-мільйонники, де розвинена мережа клінік і так далі – пропозиція працює на більш широкому рівні.

Тому для більшого розуміння проведемо невеликий огляд того, як це працює в Європі. Одразу скажу, що останні роки там, можливо, теж були певні зміни з урахуванням різних демографічних складників. Але станом на початок 2019 року ситуація була наступною.

В тренді Євроінтеграція за допомогою санавіації

Ефективність роботи вертолітних служб екстреної медичної допомоги (Helicopter emergency medical services, HEMS) варіюється в різних європейських країнах. Десь вона краща, десь гірша, в залежності від рівня країни та потреб. Звісно, це може призводити до нерівного доступу до медичних послуг для населення.

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Зазначу, що моніторинг служб санавіації, який проводився виданням Emergency Medicine Journal у 28 країнах ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії на основі інформації інтернет-ресурсів, показав, що основою у функціонування таких служб, де вони є, була та залишається практична доцільність.

Доступність HEMS для кожної країни оцінювалася, виходячи з кількості вертольотів на 1 млн населення і площі території в 1000 км, можливості використання санавіації незалежно від часу доби, розміру ВВП країни і джерела фінансування служби.

В результаті з'ясувалося, що у деяких маленьких країн, включаючи Хорватію, Естонію, Латвію, Литву і Мальту, взагалі немає HEMS. У Люксембурзі, навпаки, найбільша кількість вертольотів з розрахунку на кількість населення і площа території. В альпійських країнах робота HEMS найбільш ефективна вдень, а в Скандинавії – вночі.

Але незмінним є той факт, що вертолітна служба швидкої медичної допомоги (HEMS) грає важливу роль в догоспітальній допомозі тяжкохворим. А в країнах, частину яких покривають гори чи важкодоступні місця, то така авіація виконує роль не лише медичної, а й комбінується з рятувальною.

Фінансування послуг HEMS надається як державними і приватними джерелами, так і благодійними фондами. Більшість санітарних вертольотів в різних країнах мають на борту лікарів, здатних надавати невідкладну медичну допомогу як на місці події, так і під час польоту.

Але головне питання, що виникає в наших реаліях, то чи така служба в принципі спроможна працювати в Україні?

Моя відповідь ствердна: ТАК!

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Нагадаю, що питання з підготовкою пілотів для гелікоптерів Єдиної авіаційної служби МВС – вирішене. Так само, як і питання із наявністю самих гелікоптерів. Це Airbus Helicopters Н-145, і більші Н-225, які можуть оснащуватися всім необхідним. Інше питання – наявність медичного персоналу. Стосовно цього – не можу сказати, оскільки, питання у площині відповідальності МОЗ. Проте я переконаний, що підібрати персонал для бригад аеромедичної евакуації можна, було би бажання.

Але беззаперечним є той факт, що наявність системи аеромедичної евакуації – це більший крок до ЄС та європейських стандартів безпеки, аніж десятки міжвідомчих міжнародних нарад та меморандумів. І якщо Україна йде європейським шляхом, то без цієї системи – нікуди не прийдемо. Адже пандемія, локдауни та закриті кордони – скінчаться. А система безпеки життя та здоров’я на високому рівні – залишиться.

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