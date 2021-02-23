Літати до Європи українськими авіалініями незаконно?

На розгляді Верховної Ради є проект Закону про вдосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України. А також є проект постанови ВР про необхідність прийняття цього законопроекту.

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Номери документів 3683 та 3683П відповідно.

Основні зміни, що рефреном проходять через увесь законопроект – це приведення авіаційних правил України у відповідність до нормативних актів Євроагентства з безпеки польотів, які містять положення стандартів та вимог для сертифікації, нагляду та експлуатації повітряних суден.

Так, друзі. Нічого дивного, але українські авіаперевізники працювали без зафіксованих європейських норм безпеки польотів та без євростандартів.

Звісно, є ІСАО, яка вимагає дотримання норм безпеки польотів. Але Європа любить свій порядок.

Отже, про все по черзі.

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Що таке Європейська Агенція Безпеки Авіації (англ. European Aviation Safety Agency (EASA)? Це така собі структура, що була створена 2002 року для впровадження програми "Єдине небо Європи".

Так чи інакше, але минуло 11 років від створення агенції, доки EASA отримала можливість сертифікувати Функціональні блоки повітряного простору.

Тобто, із 2013 року роль EASA включає:

гармонізацію правил і сертифікації;

розвиток єдиного авіаційного ринку ЄС;

складання правил технічної авіації;

сертифікація типу літаків і компонентів;

схвалення компаній, які розробляють, виробляють і обслуговують авіаційну продукцію;

забезпечення контролю за безпекою польотів і підтримка країн ЄС (наприклад, в сфері повітряних перевезень, організації повітряного руху);

просування європейських та світових стандартів безпеки;

робота з міжнародними зацікавленими сторонами для підвищення безпеки в Європі (наприклад, "Список безпеки польотів ЄС" – список заборонених операторів).

Як бачите, переважна більшість пунктів, що входять до повноважень Агенції – так чи інакше стосуються України.

Можливо, я говорю про очевидні речі. Можливо. Але немає нічого більш абсурдного, ніж знаючи очевидне, не виконувати цього. Не можу сказати, що такий закон, що приводить українське законодавство до належного рівня з європейським, свідомо ігнорувався. Так, я розумію, що в країні протягом останніх років були більш нагальні потреби.

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Проте хочу аргументовано запитати: а скажіть, чому ж тоді наші громадяни так реагують на заборону авіаперевезень до ЄС? Не важливо, з яких причин ці заборони, але чомусь всі так переймаються? Ну гаразд, пандемія. Безпека, ризик зараження і так далі. А хіба невідповідність безпековій доктрині – це не ризик?

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І мова тут не про технічні дані літаків. Точніше не лише про це.

Як вже наводилося вище, EASA опікується авіаперевезеннями у системі "Єдине небо Європи". Що це за система? Її можна порівняти із правилами дорожнього руху, але для авіації.

Так само, як повинна бути угода чи інші міждержавні документи для визнання водійських прав України в інших країнах. Але з автомобілями простіше, адже розвиток автомобільного транспорту почався скрізь однаково і правила дорожнього руху та дорожні знаки є міжнародними, за винятком якихось нюансів.

А от повітряний простір над кожною державою – є територією, що охороняється. І повітряні маршрути інколи вкрай насичені. Тому EASA – це в першу чергу про безпеку переміщення над територією ЄС.

З іншого боку, допускати у повітряний простір літаки, що бодай якимось чином технічно не відповідають стандартам ЄС – це теж величезний ризик. Система зв’язку, оповіщення, наявність запчастин у аеропортах для термінового ремонту, наявність фахівців і таке інше – це ціла величезна інфраструктура. І наражати на небезпеку людей через те, що якийсь літак може ненароком втратити зв’язок чи не має належних технічних даних для приземлення – зовсім остання річ.

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Важливим є і єдиний авіаційний ринок ЄС. Питання врегулювання ринкових умов для авіаперевізників – не останнє. Нагадаю скандал з одним із лоукостерів, що зайшов в Україну кілька років тому.

Перевізника нібито не хотіли пускати до України з вини якихось чиновників, здійнявся ґвалт, посипалися звинувачення в тому, що наші державні мужі геть не хочуть до європейських норм і таке інше. А насправді ж той лоукостер забажав, аби йому надали безпрецедентні перференції в сфері авіаперевезень, включно з безоплатним наданням території на летовищі, де би він міг збудувати свій термінал і не платив аеропортовий збір. Звісно, таке "нахабство" не пройшло. І саме задля запобігань таких випадків EASA працює і в напрямку ринку.

Окрім того є ще й ринок "вживаних" літаків. Це коли великі авіакомпанії переоснащуються, то літаки, льотний ресурс яких ще є належним, продають меншим компаніям. І ось нагляд за дотриманням належного технічного стану цих літаків – теж в компетенції EASA.

До речі, EASA – це не лише про регулярні пасажирські авіаперевезення. Це і про авіацію спеціального призначення, як то Прикордонну, рятувальників чи поліції. Тобто ту, що входить сьогодні до Єдиної авіаційної системи МВС. Нагадаю, що саме літаками Нацгвардії доправлялися наші медики на допомогу колегам в Італії. А європейські літаки допомагали Україні у ліквідації наслідків стихії.

Тобто сертифікація літаків спеціального призначення для можливого перельоту в країни ЄС щоб надати якусь домопогу – це не останній пункт. Зрештою, сьогодні це буде зробити простіше, адже Єдина авіасистема МВС, зокрема, передбачає входження до європейських систем спецавіації.

Дуже сподіваюсь, що закон буде прийнято. Адже, якщо дивитись глобально, то наразі польоти українських авіаперевізників до Європи фактично незаконні. Адже українське законодавство не відповідає європейським вимогам.

А разом з тим нагадаю, що в Україні досі не прийнято закон про аеропорти.

І навіть не сумніваюсь, що невдовзі EASA буде опікуватись і таким напрямком, як належний стан та інфраструктура аеропортів, що приймають рейси з Європи. Адже калічити нові літаки на старих летовищах, чи затримувати рейси через якісь інфраструктурні перепони – це не про відлагоджений механізм авіаперевезень. І Україні варто поспішити з цим законом.

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