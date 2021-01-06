Хто заправляє наші автомобілі електрикою? (рос.)

Перед новым годом крупнейший оператор фиксированной связи и скоростного интернета Укртелеком в буквальном смысле удивил новостью. И это был вовсе не отчет о новогодних акциях и тарифах, нет. Компания запустила собственную сеть зарядок для электротранспорта – UTrecharge. И как выяснилось, в Киеве и окрестностях уже установлено 45 станций.

Укртелеком и ДТЭК: в чем отличие

Реклама

В отличие от сети электрозарядок, которую в 2018 году запустила родственная Укртелекому энергетическая компания ДТЭК (торговая марка STRUM, позже была переименована в YASNO E-Mobility), телеком-оператор начал ставить станции, условно говоря, средней мощности. Они оборудованы двумя типами разъемов – на 22 кВт и 3,5 кВт. А у станций E-Mobility – это 50 кВт.

Дтэковские стации заряжают быстрее, но и стоят в разы дороже. Укртелеком же позиционирует свою сеть иначе. Директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям телеком-оператора Михаил Шуранов сравнивает станции с форматом "магазин у дома", которые естественно отличаются от крупных супермаркетов, и зачастую не конкурируют с ними, а дополняют.

К слову, в точках UTrecharge, которые указаны в соответствующем мобильном приложении, можно будет зарядить не только электромобили, но и электроскутеры, самокаты и прочий электротранспорт. Стоимость зарядки – 4.95 грн за кВт⋅ч, что соответствует среднерыночному тарифу для зарядок средней мощности. У высокомощных станций на 50 кВт тариф выше – порядка 9 грн за кВт⋅ч.

Реклама

Укртелеком пришел к идее создания собственной сети электрозарядок, так как в процессе модернизации новое телеком-оборудование стало гораздо компактнее. Оно меньше ест электричество. Поэтому излишки решено было продавать владельцам электротранспорта.

Преимущество компании состоит в том, что она может размещать зарядки на своих зданиях, исторически размещенных в центрах микрорайонов, куда не всегда есть доступ у других игроков. Розетку компания может установить непосредственно на фасаде дома.

Сколько вообще электрозаправок в Украине

За последние годы в Украине появилось около десятка операторов сетей электрозаправок. Они устанавливают как собственные станции, так и берут к себе в сеть партнерские. В электрозаправочный бизнес идут разные люди. Это могут быть как ИТ стартаперы, разрабатывающие решения для биллинга и удобные мобильные приложения, так и просто компании, которые занимаются поставками в Украину электрокаров.

К началу 2020, по данным IRS Group, компании, которая занимается исследованием этого рынка, в Украине было установлено около 3000 электрозаправок. И в течение прошлого года их количество быстро росло. Чтобы увидеть, сколько у нас сейчас действующих станций, можно, например, зайти на международный сервис Plugshare.com.

Вот так сейчас выглядит покрытие станциями центра Киева:

Реклама

Сами по себе станции, а особенно быстрые (CHAdeMo) – удовольствие недешевое. Они могут обойтись инвесторам в более $30 000.

Возникает вопрос: а хватит ли всем сетям клиентов, чтобы отбить вложенные в инфраструктуру средства?

Здесь снова поможет статистика. Итак, по данным IRS Group, состоянием на 1 июля в Украине 21,8 тысяч электромобилей и еще 8,2 тысячи PHEV – гибридов с возможностью к подключения к розетке. Это, конечно, пока не слишком большая клиентская база.

Следует учитывать еще и тот факт, что в отличие от бензиновых автомобилей, которые заряжаются исключительно на специализированных заправках, владельцы электрокаров могут заряжать свои транспортные средства дома. Да, это будет в разы дольше, нежели на электрозаправке, очевидный плюс – явная экономия. Вместо 4-9 грн за кВт⋅ч, нужно будет заплатить по своему тарифу на э/э. То есть, точно в несколько раз меньше.

Поэтому заправки для владельцев электрокаров – это, скорее, вынужденная мера (не успел/не смог зарядить дома/ живу в многоэтажке, нет такой возможности).

В тренді Долар і євро відкотилися після новорічного стрибка курсу

Электрокаров все больше

Реклама

Эксперты IRS Group обнадеживают. По их прогнозам, в Украине к концу 2024 года будет 246 тысяч электрокаров и гибридов различных модификаций, включая и не подключаемых к розетке. Преимущественно это будут машины б/у из-за рубежа, на которые устроили охоту украинские дилеры.

Это уже, конечно, выглядит похожим на рынок специализированного сбыта электроэнергии для транспорта.

Встречный вопрос: а будут ли сами заправщики готовы к наплыву электрокаров?

Сейчас, по данным того же Plugshare, достаточно развитой инфраструктуры "розеток для машин" выглядит преимущественно в больших городах.

При этом на юге и на северо-востоке страны есть "белые пятна", которые выглядят примерно вот так:

И даже если на карте есть обозначенная розетка, далеко не факт, что она будет работать, когда вы туда доберетесь на последнем заряде. Так как электрозарядка может оказаться и вот такой например:

Шансы заправиться в регионе, вдали от больших городов, до сих пор невелики. И озлобленных сообщений пользователей, которым так и не удалось заправиться, когда это им было очень нужно, на Plugshare довольно много.

В этом комментарии водитель, путешествующий по Украине на электрокаре, пишет, что единственную в округе зарядку в буквальном смысле оккупировали пчелы и "свили там гнездо":



Так что, пока рано говорить, что по стране можно свободно путешествовать на электрокаре. Это пока все-таки больше транспорт для больших городов. И у операторов сетей электрозаправок еще впереди очень много работы. Ведь важная часть их бизнеса – не только найти хорошую локацию и установить станцию. Ее еще и придется обслуживать, а также вовремя реагировать на отзывы клиентов, когда что-то вдруг не работает.

Рынок электрозаправок пока больше похож на инициативу энтузиастов и малых бизнесов. Маломощную станцию, стоимостью в $2000 долларов теоретически можно окупить за 2-3 года, что побуждает мелких инвесторов рискнуть сбережениями и стать частью чей-то заправочной сети. Но отбить средства получится лишь в том случае, если, как говорится, все звезды сойдутся. Локация окажется удачной, сеть будет быстро расти, репутация ее не испортится факапами, электроэнергия сильно не подорожает, вандалы не испортят оборудование и так далее.

Поэтому очевидно, что рынок будет укрупняться и становиться более профессиональным. А в конечном итоге на нем устоят несколько крупных игроков. Кто они будут – покажет время.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама