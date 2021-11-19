5 літрів на один БТР: армію на Донбасі залишили без палива

Організація постачання палива в Міністерстві оборони в цифрах за даними Прозорро.

Коли я дізнався, що в одній із наших бригад для маневрів на полігоні перед виходом на фронт видали для бронемашин по 5 (п'ять) літрів палива, я спочатку не повірив своїм вухам – адже це лише на прогрівання двигуна вистачить один раз. Але виявилося, що все правда, паливо економлять навіть на шкоду бойовій підготовці.

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А чому заощаджують? А тому, що паливо закуповується так. На 28 жовтня укладено договори лише на 19% від планових обсягів закупівель. Решта – у процесі переговорів, або скасовано, або неуспішно. І це наприкінці року! При цьому немає графіка виконання укладених контрактів – адже там ще й терміни виконання, це не означає, що ці 19% надійшли на бази.

Ось так працював майже два роки міністр оборони Андрій Таран та його заступник із закупівель Халімон, за яким зараз ДБР відкрила справу за корупцію.

Статус закупівель палива – інфографіка