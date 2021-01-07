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Юрій Луценко

ексгенпрокурор, колишній очільник МВС

Майдан НІКОЛИ не захоплював ні АП, ні КМ, ні ВР

7 січня, 14:38

Шокуючі події захоплення американського Конгресу викликали радість у проросійських та антидемократичних колах України.

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"Ось вам Майдан!" – кажуть вони.

"Крах американської демократії", – додають інші.

Неправда!

Майдан НІКОЛИ не захоплював ні АП, ні КМ, ні ВР.

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Ми всіляко оберігали парламент, як єдиний майданчик прийняття легітимних політичних рішень.

І навпаки – саме проросійські сили в Криму, Донецьку і Луганську відразу захоплювали держадміністрації, приміщення УВС та УСБУ.

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Тож, панове, якщо проводити паралелі, то вчора у Вашингтоні була спроба реалізувати антимайдан з його Гобліном, Топазом, Моторолою і подібними персонажами.

Тотальна, не обґрунтована реаліями, націлена на не дуже грамотний електорат пропаганда через Твіттер, росЗМІ чи відосики призводить до спроб антидемократичного путчу.

Так було в Криму і на Донбасі.

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Так спробували радикальні трампісти вчора у Вашингтоні.

Але американська демократія виявилася сильною. Обидві партії – і демократи на чолі з обраним президентом Байденом, і республіканці на чолі з віцепрезидентом Пенсом та главою республіканців у Сенаті Макконнеллом – змогли спільно зупинити кризу. Національні інтереси виявилися важливішими за партійну різницю…

Повний текст читайте у Facebook Юрія Луценка.

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