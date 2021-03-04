Мати побила і вигнала: на Дніпропетровщині маленькі діти блукали вулицями

У Дніпропетровській області мати побила і вигнала на вулицю двох своїх дочок. Дівчаткам усього два і сім років. Вони майже вісім годин блукали вулицями, поки їх побачили небайдужі жителі і викликали поліцію.

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Про це повідомляє поліцейський офіцер Підгородненської ОТГ.

Так, у селі Хуторо-Губиниха місцева жителька зателефонувала поліцейському і розповіла, що сусіди привели до неї двох дітей. Вони були одягнені не по погоді, брудні, мокрі і голодні.

Старша дівчинка говорила, що мама їх побила і вигнала з дому ще близько 8-ої години ранку, оскільки була п'яна.

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На місце виїхали співробітники служби у справах дітей та поліцейські. На горе-матір склали два протоколи. На момент приїзду поліцейських вона не знала, де її діти.

Поки дівчаток вилучили і відправили до Новомосковської районної лікарні. У міськраді Підгородного найближчим часом вирішать долю дівчаток.

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Нагадаємо, ми писали, що на Одещині мати морила голодом і тримала під замком дитину.

Крім того, раніше в Харкові у горе-матері забрали дітей, які жили в смітті серед тарганів і їли собак.

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