Русский
$ 27,85
33,56
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Дніпропетровська

Мати побила і вигнала: на Дніпропетровщині маленькі діти блукали вулицями

4 березня, 20:40

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Поки дівчатка перебувають у лікарні

У Дніпропетровській області мати побила і вигнала на вулицю двох своїх дочок. Дівчаткам усього два і сім років. Вони майже вісім годин блукали вулицями, поки їх побачили небайдужі жителі і викликали поліцію.

Реклама

Про це повідомляє поліцейський офіцер Підгородненської ОТГ.

Так, у селі Хуторо-Губиниха місцева жителька зателефонувала поліцейському і розповіла, що сусіди привели до неї двох дітей. Вони були одягнені не по погоді, брудні, мокрі і голодні.

Старша дівчинка говорила, що мама їх побила і вигнала з дому ще близько 8-ої години ранку, оскільки була п'яна.

Реклама

В тренді
Це було кожну прокляту ніч: постраждала розповіла про львівського проповідника-педофіла

На місце виїхали співробітники служби у справах дітей та поліцейські. На горе-матір склали два протоколи. На момент приїзду поліцейських вона не знала, де її діти.

Поки дівчаток вилучили і відправили до Новомосковської районної лікарні. У міськраді Підгородного найближчим часом вирішать долю дівчаток.

Реклама

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині мати морила голодом і тримала під замком дитину.

Крім того, раніше в Харкові у горе-матері забрали дітей, які жили в смітті серед тарганів і їли собак.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

діти побиття поліція Дніпропетровська область горе-матір
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Кривому Розі власникам автономних котлів нарахували захмарні борги за опалення
У Кривому Розі власникам автономних котлів нарахували захмарні борги за опаленняДніпро
Стояла на колінах і просила пробачення: у Кривому Розі школярки жорстоко побили дівчинку (відео)
Стояла на колінах і просила пробачення: у Кривому Розі школярки жорстоко побили дівчинку (відео)Дніпро
Найдовша траса та 150 мостів. Як
Найдовша траса та 150 мостів. Як "Укравтодор" зшиває УкраїнуТранспорт
Просила вибачення на колінах: подробиці жорстокого побиття школярки в Кривому Розі
Просила вибачення на колінах: подробиці жорстокого побиття школярки в Кривому РозіДніпро
"Кілька слів східноукраїнською": в Дніпрі депутат облради перейшов на російську (відео)Дніпро
У Дніпрі троє чоловіків і хлопчик провалилися під лід (відео)
У Дніпрі троє чоловіків і хлопчик провалилися під лід (відео)Дніпро

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти